依斯迈：已告知国盟暂不委任副首相

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，他认为当前不必委任副首相，并已向国盟表明这项立场。国盟近来坚持依斯迈必须履行上台前的协议，让国盟代表出任副首相。

依斯迈星期四（9月8日）出席活动后在记者会答询时说，他已经向国盟总秘书韩沙再努丁和国盟总财政阿末山苏里表明这项立场。

他说：“我那天已解释清楚。我认为如今的高级部长与副首相差不多，享有的待遇也与副首相几乎一样，而且目前有四名高级部长。因此当国盟的两名代表韩沙再努丁与阿末山苏里与我会面时，我已向他们解释清楚。”

至于国盟之前指依斯迈所说的“会面”并非正式会谈，依斯迈说：“这次的会面可以视为正式，也可以视为非正式。但不管正式与否，他们都只是要获得我（对委任副首相职位）的看法。我已经表达自己的看法。”

他表示，出任首相一年多来，他已经表明将专注经济复苏，以及解决生活成本高涨等民生课题。“这些才是当务之急，尤其是如何减轻人民的生活压力。”

马国内阁目前四名高级部长中的两名来自国盟最大党土著团结党，他们是国际贸易及工业部高级部长阿兹敏和教育部高级部长拉兹吉丁。

另外两名高级部长则是来自砂拉越政党联盟（GPS）的工程部高级部长法迪拉，以及来自巫统的国防部高级部长希山慕丁。