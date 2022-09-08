周四美市盘前略微偏高 重点谈美国时尚品牌American Eagle Outfitters

今日重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（9月8日）走势偏高。投资者都在等待着联储局主席鲍威尔星期四较迟时候发表的谈话，希望能够从中寻找到一些与利率相关的线索。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升3.20点或0.08％，报3983.10点；纳斯达克100指数期货也微起6.90点或0.06％，报12266.30点；道琼斯指数期货则起30.30点，报31611.60点。

由于债券收益率下降，美国主要股指隔夜（星期三）取得近一个月以来的最大涨幅。市场投资者似乎也没有对联储局官员隔夜发表的鹰派言论挂在心上。

标准普尔500指数隔夜起71.68点，闭市报3979.87点。重量级的道琼斯指数则显著上升435.98点，闭市报31581.28点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起2.07％或248.07点，以12259.39点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是102亿1000万股，比过去20天的104亿3000万股平均成交量稍微少。

盘前交易重点：

游戏驿站（GameStop）隔夜发布的第二季业绩，比市场普遍预测的还要好。游戏驿站也宣布与加密货币交易所FTX达致合作协议，带动游戏驿站股价隔夜上升。今晚盘前该股继续上升2.36美元，截稿报26.40美元。

美国华尔街Piper Sandler分析团队上调了对麦当劳（McDonald's）股票的目标价，从原本的263美元上调至270美元，并继续维持对麦当劳股的“增持”评级。麦当劳股价在今晚盘前上升1.10美元，截稿时报259.52美元。

下文我们来看看美国时尚服饰品牌American Eagle Outfitters的最新季度业绩。星期四晚上盘前该股下挫1.78美元或15.36％，截稿时报9.81美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、游戏驿站（GameStop）、英伟达（NVIDIA）和西方石油（Occidental Petroleum）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

图为American Eagle Outfitters在2018年时在我国的零售店。自那年2月起，该公司就完全退出我国零售市场。（档案照片）

American Eagle Outfitters（纽约证券交易所代码：AEO）

（早报讯）美国时尚服饰品牌American Eagle Outfitters隔夜公布的第三季业绩令股东失望，而且公司也要暂停派发季度股息，公司股价即刻在盘后下跌了超过15％。

根据American Eagle Outfitters的业绩报告，公司的每股盈利是0.04美元，比市场分析师普遍预测的0.14美元低很多。该公司的营业额是12亿美元，同比持平，与市场普遍预测一致。

American Eagle Outfitters董事会执行主席兼首席执行官肖滕斯坦（Jay Schottenstein）说：“鉴于持续存在的大环境不确定性，我们已采取额外行动来改善业绩。我们已经更广泛的削减开支，而且也进一步缩减资本支出。为了更谨慎，我们也暂停派发季度现金股息，加强我们的现金状况。”

根据资料，American Eagle Outfitters在上个季度曾派发了每股0.18美元的股息。

在大规模削减商店工资、公司开支、专业服务和广告之后，American Eagle Outfitters认为，公司可以节省的年度开支估计达1亿美元，比之前定下6000万美元目标成功。

在存货方面，American Eagle Outfitters以成本计算的存货从一年前的5亿零400万美元增至6亿8700万美元。虽然囤积的存货增加，但是肖滕斯坦说，公司在进入第三季度时，会有足够的新货和秋季新款供消费者选择。

在Tipranks的10名分析师当中，只有三名给予该股“买进”的评级，六名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是13.22美元。