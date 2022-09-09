英女王去年10月住院后健康每况愈下

（早报讯）英国女王伊丽莎白二世去年10月住院以来，健康每况愈下，还根据医疗团队的建议，取消了一系列公开活动。

法新社报道，英女王去年10月12日出席伦敦威斯敏斯特教堂的礼拜活动时拄着拐杖，这是她第一次在重要公开场合拄拐杖走路。之后她取消了原定访问北爱尔兰两天的行程，并在10月21日根据医疗建议前往医院接受一些初步检查，并住院一晚。

那是英女王多年来首次住院。不过，她很快就出院；白金汉宫在10月26日发声明说，女王已可继续做一些轻松的工作。

不过，去年11月联合国气候变化大会在苏格兰格拉斯哥举行时，英女王缺席了，因为医生建议她多休息。11月14日，她因为背部扭伤，没有参加当天在伦敦和平纪念碑举行的纪念日仪式，这是她首次因为健康问题，缺席国殇纪念日活动。

今年2月，英女王确诊冠病，再次引起人们关注她的身体状况。白金汉宫当时发声明说，女王出现轻微感冒症状，会继续履行一些较简单公务。

她在确诊感染冠病一周后康复，不过却因身体状况不佳，缺席3月14日在威斯敏斯特教堂举行的年度英联邦日仪式。尽管如此，她参加了3月29日为已故丈夫菲利普亲王举行的追悼会。菲利普亲王去年4月去世，享年99岁。其实自菲利普亲王去世后，就不时传出英女王健康欠佳的消息。

今年4月起，英女王缺席了多个重要的公开活动，一些活动由王储查尔斯王子代表出席。

这个星期二（9月6日），英国新任首相特拉斯接受女王接见及任命，以及原首相约翰逊向女王递辞呈，都是在苏格兰巴尔莫勒尔堡进行。英国新旧首相交接过去一般在白金汉宫进行，但这次因女王行动不便，地点改在巴尔莫勒尔堡。

白金汉宫在当地时间星期四（9月8日）中午发公告说，医生们担心女王的健康，并建议96岁的女王接受医疗监督，随即传出她病重的消息。女王目前留在她的苏格兰寓所巴尔莫勒尔城堡，她的所有四个孩子，包括女儿安妮公主和最小的儿子爱德华王子，现已在巴尔莫勒尔城堡陪伴她。