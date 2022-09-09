在位70年 英女王伊丽莎白二世是“国家基石”

（早报讯）（伦敦综合讯）英国女王伊丽莎白二世是英国历史上在位最久的君主，在国内外都深受爱戴。

英女王于1926年4月21日在伦敦出生，父亲阿尔伯特是国王乔治五世的次子，伯伯是后来的爱德华八世。1936年12月，登基还不到一年的爱德华八世为迎娶美国名媛辛普森夫人而退位，阿尔伯特继位，成为乔治六世国王。伊丽莎白公主作为新王长女，成为第一王位继承人，原本相对平淡的人生由此改变。

1952年2月6日，乔治六世病故，25岁的伊丽莎白公主继承王位。隔年6月，她在伦敦加冕，时年27岁，仪式首次通过电视广播。

女王从小接受王室传统教育，在历史、语言和音乐方面也颇有造诣，能流利地讲法语、德语和西语，曾获得四所大学授予的音乐和法学博士学位。

二战爆发时，伊丽莎白才13岁。1940年，她首次发表公开讲话，安抚因战争流离失所的儿童。1945年，她说服父亲让她加入妇女军团，负责修车，有了“修车技工公主”之称。

英女王以勤勉认真著称，是英国游历最广的君主。有历史学家统计，她至少120次出访，相当于环绕了地球42次。

她于1972年、1989年和2006年访问新加坡，到过宏茂桥、大巴窑组屋区、牛车水等地。女王热爱马术，为纪念她于1972年访新，新加坡赛马公会设立“英女王二世杯”，成为常年赛事。

女王在位期间任命了15位首相，第一任是丘吉尔，最近一位是日前才走马上任的特拉斯。她见过上百位领导人，包括13位美国总统。

家庭方面，女王与菲利普亲王相知相守74年，是王室最持久的一段婚姻。1939年，伊丽莎白在海军学校遇到远亲菲利普，对他一见倾心。当时伊丽莎白13岁，菲利普18岁，两人之后通过笔墨传情。菲利普是流亡海外的希腊王子，1947年他放弃王位继承权，改变国籍和宗教信仰，于11月20日和伊丽莎白结婚。

菲律普亲王是女王重要的精神支柱，她说过：“多年来，他一直是我的力量，身边的知己。”

两人育有四个孩子：查尔斯王储、安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子，此外还有八个孙辈与12个曾孙辈。长孙威廉王子曾这样总结祖父母的关系：“他能逗她笑，因为他说的某些话、做的某些事情、对生命的态度显然与她有一点点不同。他们就是佳偶一对。”菲律普于2021年4月9日逝世，享年99岁。

女王在位70年间，见证英国翻天覆地的变化，尤其是英国将世界霸主的地位拱手让给美国，以及英国众多殖民地纷纷独立建国，但不变的是，她一直是稳定与凝聚英国人心的“国家基石”。

尽管身体越来越差，但女王始终勤于政务，心系国家。今年6月，她为登基70年的白金禧庆典致辞时说：“近日充分展现的善意、快乐和同胞情谊令我鼓舞，希望这种重新团结起来的感觉，在未来多年仍可感受到。”