在位70年 英女王伊丽莎白二世是“国家基石”

文 /
李秈霓

发布 / 2022年9月9日 1:52 AM

更新 / 2022年9月9日 9:46 AM

1989年10月10日，伊丽莎白女王访问新加坡期间出席在总统府举行的国宴。坐在她身边的是总理李光耀（左）和总统黄金辉（右）。伊丽莎白女王和夫婿菲利普亲王当年对新加坡展开为期三天的国事访问。她曾在1972年、1989年和2006年三次访问新加坡。（档案照片）
1989年10月10日，伊丽莎白女王访问新加坡期间出席在总统府举行的国宴。坐在她身边的是总理李光耀（左）和总统黄金辉（右）。伊丽莎白女王和夫婿菲利普亲王当年对新加坡展开为期三天的国事访问。她曾在1972年、1989年和2006年三次访问新加坡。（档案照片）

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（早报讯）（伦敦综合讯）英国女王伊丽莎白二世是英国历史上在位最久的君主，在国内外都深受爱戴。

英女王于1926年4月21日在伦敦出生，父亲阿尔伯特是国王乔治五世的次子，伯伯是后来的爱德华八世。1936年12月，登基还不到一年的爱德华八世为迎娶美国名媛辛普森夫人而退位，阿尔伯特继位，成为乔治六世国王。伊丽莎白公主作为新王长女，成为第一王位继承人，原本相对平淡的人生由此改变。

1952年2月6日，乔治六世病故，25岁的伊丽莎白公主继承王位。隔年6月，她在伦敦加冕，时年27岁，仪式首次通过电视广播。

女王从小接受王室传统教育，在历史、语言和音乐方面也颇有造诣，能流利地讲法语、德语和西语，曾获得四所大学授予的音乐和法学博士学位。

二战爆发时，伊丽莎白才13岁。1940年，她首次发表公开讲话，安抚因战争流离失所的儿童。1945年，她说服父亲让她加入妇女军团，负责修车，有了“修车技工公主”之称。

英女王以勤勉认真著称，是英国游历最广的君主。有历史学家统计，她至少120次出访，相当于环绕了地球42次。

她于1972年、1989年和2006年访问新加坡，到过宏茂桥、大巴窑组屋区、牛车水等地。女王热爱马术，为纪念她于1972年访新，新加坡赛马公会设立“英女王二世杯”，成为常年赛事。

女王在位期间任命了15位首相，第一任是丘吉尔，最近一位是日前才走马上任的特拉斯。她见过上百位领导人，包括13位美国总统。

家庭方面，女王与菲利普亲王相知相守74年，是王室最持久的一段婚姻。1939年，伊丽莎白在海军学校遇到远亲菲利普，对他一见倾心。当时伊丽莎白13岁，菲利普18岁，两人之后通过笔墨传情。菲利普是流亡海外的希腊王子，1947年他放弃王位继承权，改变国籍和宗教信仰，于11月20日和伊丽莎白结婚。

菲律普亲王是女王重要的精神支柱，她说过：“多年来，他一直是我的力量，身边的知己。”

两人育有四个孩子：查尔斯王储、安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子，此外还有八个孙辈与12个曾孙辈。长孙威廉王子曾这样总结祖父母的关系：“他能逗她笑，因为他说的某些话、做的某些事情、对生命的态度显然与她有一点点不同。他们就是佳偶一对。”菲律普于2021年4月9日逝世，享年99岁。

女王在位70年间，见证英国翻天覆地的变化，尤其是英国将世界霸主的地位拱手让给美国，以及英国众多殖民地纷纷独立建国，但不变的是，她一直是稳定与凝聚英国人心的“国家基石”。

尽管身体越来越差，但女王始终勤于政务，心系国家。今年6月，她为登基70年的白金禧庆典致辞时说：“近日充分展现的善意、快乐和同胞情谊令我鼓舞，希望这种重新团结起来的感觉，在未来多年仍可感受到。”

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