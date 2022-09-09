“伦敦桥倒了” 查尔斯即位为王

（早报讯）（伦敦综合电）“伦敦桥倒了”这个密语一旦发出，意味着英国女王伊丽莎白二世已与世长辞。“伦敦桥行动”是为处理女王驾崩而制订、为期10天的计划。

美国政治新闻网站Politico去年9月曝光被列为英国最高机密的“伦敦桥行动”，详述英女王一旦驾崩后的国葬安排，以及王储查尔斯继位的细节。

根据计划，女王一旦过世，她的私人秘书就会以“伦敦桥倒了”作为密语，最先通报首相和协调政府工作的枢密院办公室成员。

新闻协会、政府官员和军方高层接着会收到白金汉宫发出的电邮通知。政府部门社交媒体则会同步发出公告，王室和所有政府网站将改为黑色版面，附上确认女王去世的简短声明。消息发布后，全国必须在10分钟内下半旗。

根据英国旧普通法系，一旦女王去世，查尔斯就会即位为王。他将在当地时间傍晚6时通过电视广播向全国发表讲话。首相将会见查尔斯，皇家骑马炮兵团鸣响皇家礼炮，全国默哀一分钟。

随后，英国将进入全国哀悼。除了降半旗，工人可能会提早下班，金融市场也可能提前闭市。

在女王逝世隔天，继承委员会成员将在早上任命查尔斯为新国王，并在圣詹姆斯宫和皇家交易所宣读公告。英国国会议员将在下议院哀悼。

由于女王在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡逝世，遗体必须在逝世后第二天通过皇家列车或专机送回伦敦白金汉宫，由首相和内阁成员迎接棺木。

第三天早上，查尔斯国王到国会接受吊唁动议。之后，他会开启为期两天的英国之旅，率先参观苏格兰议会和爱丁堡的圣吉尔斯大教堂。女王葬礼的筹备与排练工作则会在伦敦进行。

第四天，查尔斯国王抵达北爱尔兰的希尔斯城堡，以及出席贝尔法斯特圣安妮大教堂的仪式。

第五天，灵柩从白金汉宫移至国会大厦。

第六天，遗体安奉在国会大厦中央三天，每天开放23小时，供全国人民瞻仰。

第七天，查尔斯国王前往威尔士，在威尔士议会接受另一次吊唁动议，并出席在卡迪夫连达夫大教堂举行的仪式。

国葬会在第十天于威斯敏斯特教堂举行，全国各地在中午时分默哀两分钟。当天也是全国哀悼日，但不会强制雇主给雇员放假。

送葬仪式在温莎城堡的圣乔治教堂举行。女王将葬在城堡的乔治六世国王纪念教堂。