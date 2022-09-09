英国查尔斯国王发声明 悼念母亲伊丽莎白二世

（早报讯）英国查尔斯国王发表声明悼念母亲伊丽莎白二世。

彭博社报道，在英女王伊丽莎白二世去世后立刻继承王位的查尔斯国王说：“我深爱的母亲、女王陛下去世，让我和所有家庭成员陷入巨大悲伤。我们为失去一位深受尊敬的君主和深受爱戴的母亲深切哀悼。”

查尔斯国王也说：“母亲被如此多人爱戴，对自己和家人是莫大的安慰。”

73岁的查尔斯国王是伊丽莎白二世和丈夫菲利普亲王的长子，也是英国王室第一顺位继承人。他是英国历史上年龄最大的王储，自1952年2月伊丽莎白二世登基后便一直担任英国王储，时间长达70年零七个月；成为国王的年纪也是英国史上最年长的。

另据英国广播公司（BBC）报道，查尔斯国王和王后卡米拉定于星期五（9月9日）返回伦敦，并将首次接见首相特拉斯。预计查尔斯国王将于当天向全国发表讲话。

伊丽莎白二世于9月8日下午在苏格兰巴尔莫勒尔堡安详去世，享年96岁。伦敦王宫于当天傍晚6时30分开始降半旗，白金汉宫也正式发布哀讯。

伊丽莎白二世在位期间，英国历经了战后的艰苦重建，从大英帝国到英联邦的转型，冷战的终结，英国加入和退出欧盟。

伊丽莎白二世生前先后任命过15位首相，9月6日刚获伊丽莎白二世任命的英国新首相特拉斯说，女王长期以来是现代英国的“基石”，为国家“提供了我们所需的安定与力量”。