朝鲜立法自行宣布为核武国家

（早报讯）朝鲜已通过一项法律，正式宣布朝鲜为拥有核武器的国家。

韩联社星期五（9月9日）引述朝中社当天的报道称，朝鲜领导人金正恩说，朝鲜为核武国家这一地位是“不可逆转”的，并且表明，朝鲜不会进行无核化谈判。

据朝中社报道，朝鲜领导人金正恩8日在朝鲜第14届最高人民会议第七次会议上发表讲话称，美国的终极目标是颠覆朝鲜政权，并阐明了朝鲜绝对不弃核的坚定决心。

金正恩说，美国表面的目的是半岛去核化，“但终极目的是让我们放弃行使自卫权，或让我们处于劣势进而倒台”。他指，美国正在通过史上最严厉的制裁和封锁，企图逼迫朝鲜弃核，“但这是敌人的大错特错，大可以制裁千百年试试”。

金正恩还说，朝鲜岂能放弃攸关国家存亡和人民安全的自卫权，在美国营造的朝鲜半岛政治军事局势下，美国是需要朝鲜制衡的核对手，朝鲜在任何艰难环境中都绝对不能解除核武装。他强调，美国敌对政策给朝鲜带来的艰苦岁月越长，朝鲜的绝对力量就越加速增强，美国面临的安全威胁也将越来越大。

朝鲜当天通过最高人民会议法令，明文规定核武装力量的使命、构成、指挥控制等。金正恩就此表明，朝鲜的核武器不是可以拿来讨价还价的，核力量政策的法制化划出一道不容后退的底线，具有重大意义。

金正恩说，要改变朝鲜的核武政策，必须先改变世界，先改变朝鲜半岛的政治军事环境，绝对不会有先弃核，不会有任何以先无核化为前提的谈判，也没有可供讨价还价的筹码。

韩联社说，金正恩严词拒绝无核化谈判，被解读为对韩方就朝鲜无核化路线图提出的“大胆构想”不感兴趣。