查尔斯刚继位 加勒比要求取消英君主国家元首地位再引关注

（早报讯）英国女王伊丽莎白二世长子查尔斯刚继承王位，成为英国查尔斯国王及英联邦14个成员的国家元首之际，加勒比地区一些政治人物要求取消英国君主的国家元首地位再次引发关注。

路透社报道，查尔斯国王的母亲、在位长达70年的伊丽莎白二世于星期四（9月8日）下午去世后，牙买加总理宣布，牙买加将为伊丽莎白二世逝世进行哀悼，安提瓜和巴布达总理则宣布降半旗，直到伊丽莎白二世下葬为止。

但加勒比部分地区近期对英国君主应在21世纪的加勒比地区扮演什么角色提出质疑。今年早些时候，一些英联邦领导人在卢旺达基加利举行的英联邦政府首脑峰会上，对伊丽莎白二世将把王位移交给王储查尔斯表示不安。

英联邦是由54个独立国家组成，其中多为大英帝国的前殖民地，英国王位继承人为这些英联邦国家的国家元首。

今年3月，威廉王子和他的妻子凯特到伯利兹、牙买加和巴哈马进行八天访问，以纪念伊丽莎白二世加冕70周年。当地民众举行了不同形式的反殖民主义抗议活动，要求英国为殖民、奴隶历史道歉，并作出赔偿。

巴巴多斯于去年宣布取消英女王伊丽莎白二世的国家元首地位，正式成为一个共和国。牙买加已经暗示它可能很快会效仿巴巴多斯的做法，不过这两个国家目前仍为英联邦成员。