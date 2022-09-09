会计师事务所安永 批准启动分拆业务计划

（早报讯）国际四大会计师事务所之一，安永（EY）的领导人，已经批准通过合伙人投票的方式，决定是否要批准分拆旗下的审计和咨询业务，为这家会计行20多年来展开最大的重组计划踏出第一步。

根据安永今天凌晨（9月9日）发布的文告，安永接下来要做的步骤包括：与合伙人接触，以便在投票过程之前提供他们更多信息。这个过程预料会持续到今年年底。整个投票活动将在今年年底开始在逐个国家进行，并在2023年初结束。

文告说：“在仔细考虑了各种选择之后，安永坚信可以在不断变化的环境，建立并重新为未来的业务进行规划，创造新的机会，为安永员工、客户和社区创造更大的长期价值。”

其实在安永文告发布之前，市场已经盛传安永会在本星期批准启动分拆旗下的审计和咨询业务的计划。

虽然安永没有进一步透露整个分拆的细节，但是根据《华尔街日报》报道，知情人士说，这家会计巨头的全球执行委员会是在刚过的美国劳动节（9月5日）召开会议，为全球分拆计划做最后修订的。安永旗下的大约1万3000名合伙人接下来会对这项分拆进行投票。而且这些合伙人平均每人会因此获得超过100万美元“奖金”。

根据报道，以今年5月的分拆计划版本，安永会把全球现有的450亿美元业务，划分为咨询业务和审计部分，比例是60对40，后者将保留安永品牌。

这家新的咨询公司预料会在拆分时，向公众出售其中的15％的股份，筹集约100亿美元的资金。新公司也会借贷170亿美元来帮助资助合伙人的支出。新咨询公司的合伙人预料会获得新公司的股份。

这项拆分计划主要是让公司的账目审计业务，以及快速增长的科技、交易等咨询业务撮开，以避免任何可能的利益冲突。例如：目前如果安永处理零售巨头亚马逊（Amazon）账目审计工作，为了避免利益冲突，它就不能也着手争取亚马逊的各个交易咨询工作。但是业务分拆之后，安永就可以免去利益冲突，而同时争取这两方面的工作。