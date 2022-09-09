美国立法者警告苹果 不要与中国晶片制造商长江合作

（早报讯）美国立法者警告科技巨头苹果（Apple），不要与中国记忆晶片（Memory Chip）制造商长江存储科技（Yangtze Memory Technologies Corp）合作，让最新的iPhone 14配上长江的储存晶片。

根据美国《金融时报》，美国立法者对苹果和长江的合作，做出强烈反对，而且还说：“如果坚持继续，苹果将受到美国联邦政府做出的未见过的审查”

之前市场已经盛传，苹果已批准长江的3D快闪存储器（NAND Flash），并要用在苹果下一代的iPhone 14手机里。市场原本以为苹果这个决定，对长江业务上是个肯定，而且也能保证苹果即将推出的新款手机能有足够和稳定的晶片供应。但是此时这项合作可能得紧急刹车了。

综合之前各方的报道，长江的最新技术是需要一些时间来开发与磨合，才能和苹果现有产品集成。而长江最新的3D快闪存储器晶片最终也很可能用在iPad或Mac。

苹果是全球3D快闪存储器的最大客户之一。它的供应商包括：Kioxia、三星（Samsung）和SK Hynix。

苹果股价在隔夜下跌1.50美元或0.96％，闭市报154.46美元。全场共有8384万9003股易手。