印度奥委会反复出现内部管理混乱问题 遭国际奥委会警告

（早报讯）国际奥委会星期四（9月8日）宣布，针对印度奥委会反复出现的内部管理混乱等问题，已经向其发出了“最后警告”，原定于2023年5月在印度孟买举行的国际奥委会全会将推迟举行。

新华社报道，国际奥委会于当天召开执委会会议，会上听取了一份关于印度奥委会目前管理工作的报告。该报告称，由于管理混乱，原定于2021年12月举行的四年一度的印度奥委会内部选举迟迟无法举行，而且已经影响到了印度国内体育运动的开展。同样的问题在2012年到2014年之间也出现过。

国际奥委会在8日的一份声明中说，将于本月下旬与有关各方在洛桑召开一次会议，寻找解决问题的办法。鉴于目前仍不明确的局面，原定于明年5月在印度孟买举行的国际奥委会全会将暂时被推迟到明年9月或者10月，而在国际奥委会今年12月举行的下一次执委会会议上，将视情况决定是否要更改这次全会的地点。

此外，国际奥委会还公布了巴黎奥运会拳击比赛的资格赛方案。此前，国际奥委会已经于今年6月宣布将国际拳击联合会（IBA）排除在2024年奥运会组织运行之外，原因是国际拳联内部的裁判及财务问题。

这份方案由国际奥委会与运动员、巴黎奥组委等各方代表合作制定。这也是继东京奥运会后，国际拳联第二次被取消参与奥运会相关赛事的组织运行资格。

更严重的打击可能还在未来，在2028年洛杉矶奥运会已经公布的“初步设立运动项目”中，拳击不在其列。国际奥委会说，如果国际拳联不及时进行真正的改革，国际奥委会将不会更改这一决定。

8日的执委会会议还听取了巴黎奥运会协调委员会关于2024年夏季奥运会筹办工作最新进展的报告。根据报告，到目前为止，巴黎奥运会的筹办工作在稳步有序地推进中，各方都对两年后奥运会的成功举办充满信心。

执委会还通过了巴黎奥组委提出的将目前法国国家射击中心，定为2024年奥运会射击项目举办场地的方案。该射击中心位于法国中部城市沙托鲁，距离巴黎市区约270公里。