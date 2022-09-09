周五美市盘前偏高 重点谈电动车商Rivian的新消息

今日重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月9日）上涨，看来美国股市有可能连续第三个交易日走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升35.10点或0.88％，报4041.30点；纳斯达克100指数期货起140.40点或1.14％，报12461.60点；道琼斯指数期货则起241.30点，报32015.80点。

金融股和医疗保健股提振了股市，支持美国主要股指隔夜（8日）上涨。投资者似乎也消化了联储局的鹰派言论，接受了9月较迟时候大幅加息。

现在投资者是在等待下星期公布的美国8月通胀报告，以便更好的猜测联储局在9月20日至21日的政策会议上，到底是会加息50或75个基点。

标准与普尔500指数隔夜上升26.31点，闭市报4006.18点。重量级的道琼斯指数则起193.24点，闭市报31774.52点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起0.50％或61.81点，以12321.19点收市。

美国股市隔夜（8日）的交易一般，交易所的总成交量是101亿9000万股，比过去20天的103亿7000万股平均成交量稍微少一些。

盘前交易重点：

Docusign在隔夜（8日）发布了强劲的季度销售成绩，以及做出了乐观的业绩展望，带动公司股价在今晚盘前飙升17.17％，截稿时报67.90美元。Docusign今年第二季度的营业额增长了22％至6亿2220万美元。

Regeneron Pharmaceuticals的抗失明治疗Eylea，已经被证明可以在更高剂量和更长的注射间隔时间的治疗情况下取得同样好的效果，带动了该药厂的股价隔夜上涨了18.8％。今晚盘前该股继续上升6.14美元，截稿时报714.99美元。

在业务因疫情而数次被暂停后，电动车特斯拉（Tesla）隔夜（8日）透露，该公司设在中国上海的生产据点终于又全面投入生产了。这个消息带动特斯拉股价今晚盘前继续上升3.94美元，截稿时报293.20美元。

Snap首席执行官斯皮格尔（Evan Spiegel）隔夜公开表示，他绝对会着手进行业务转型，而不是选择简单的脱售公司。今晚盘前Snap的股价上升0.27美元，截稿时报12.80美元。

下文我们来看看电动汽车制造商Rivian Automotive隔夜发布的新消息。今晚盘前该股起0.24美元，截稿时报37.12美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Rivian Automotive（纳斯达克证券交易所代码：RIVN）

图为Rivian位于密歇根州的电动卡车制造商工厂。（路透社）

（早报讯）美国电动汽车制造商Rivian Automotive隔夜（8日）宣布和奔驰（Mercedes-Benz）正式建立合作关系，以联手生产电动货车。这个消息一传开后，Rivian的股价即刻做出正面的反应，在隔夜收盘时更是起了10.92％。

根据这两家合作伙伴发布的文告，Rivian已经与奔驰集团属下的一家子公司签署了一份谅解备忘录，以合作生产电动货车。

两家公司说，他们计划成立一家全新的合资制造公司，在欧洲投资和设立生产据点。这家合资公司将会在几年后，开始为奔驰和Rivian生产大型电动货车。合资公司将会利用奔驰在中欧或东欧的现有工厂，把它重新配置成为纯电动货车的生产设施。

合资双方都认为，这次的合作将为两家公司降低成本，使他们能够为商业客户提供更实惠的电动货车。

在Tipranks的11名分析师当中，有七名给予Rivian股“买进”的评级，三名给予该股“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是48.55美元。