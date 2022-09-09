乌克兰：在哈尔科夫取得突破性进展

（早报讯）乌克兰军队星期五（9月9日）突破俄罗斯军队在东北部城市哈尔科夫（Kharkiv）附近的防线，给俄军的补给线构成威胁。

俄军向哈尔科夫发射火箭弹反击，造成至少10人受伤，包括三名儿童。

乌克兰总统泽连斯基星期四发表视频讲话称，过去一周，乌克兰军队“解放了数十个定居点”，在东部和南部地区从俄军手中收复了1000多平方公里的领土。

泽连斯基发布的一段视频显示，乌军称他们已经收复东部城镇巴拉克利亚（Balakliia）。这个城镇位于哈尔科夫以南的前线。

乌军称，在发起一次让俄军措手不及的袭击后，乌军已经越过前线，并向前推进了约50公里。

俄罗斯当局则拒绝就此战况发表评论。

一名亲俄官员甘切夫（Vitaly Ganchev）在接受俄罗斯国家电视台采访时说：“我们的防御系统遭到破坏，这确实是乌克兰武装部队的重大胜利。”

智库战争研究所指出，乌军目前距离库皮安斯克（Kupiansk）只有15公里，那里是俄军在东部战场上，长期用来为部队提供补给的主要铁路线的重要枢纽。

美国国防部长奥斯汀在布拉格与捷克外长举行的记者会上说：“我们在赫尔松看到成功，我们在哈尔科夫也看到一些成功，这样的战绩非常令人鼓舞。”