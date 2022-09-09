欧盟财长支持向乌提供下一笔50亿欧元贷款 北约呼吁提供冬季设备

（早报讯）欧盟财长星期五（9月9日）支持向乌克兰提供50亿欧元（约70亿新元）的贷款。

这笔贷款是欧盟5月30日承诺为乌克兰提供90亿欧元援助金的一部分，旨在帮助乌克兰维持学校、医院和其他国家机构的正常运作，以应对俄罗斯的入侵行动。

捷克财长斯坦尤拉（Zbynek Stanjura）在一份声明中表明，即将举行的会议将决定，欧盟该如何把一揽子计划中剩余的30亿欧元分成贷款或赠款。

同日，北约秘书长斯托尔滕贝格则呼吁盟国向乌军提供冬季装备，如衣服、帐篷、发电机等，以保障乌军在寒冷的冬季中继续对抗俄军。

据悉，乌克兰大部分地区的冬季平均气温低于冰点，气温降至零下15摄氏度属于正常情况。

斯托尔滕贝格称：“冬天来了，这将是艰难的，因此我们既需要供应武器和弹药，也需要提供冬季制服、帐篷、发电机和所有过冬所需的特定设备。”

他补充说：“部分原因是乌克兰军队的规模刚刚增加了这么多，他们需要更多的冬季装备，而北约特别关注如何（为乌军）提供数以万计（装备），如冬季制服。”

与此同时，斯托尔滕贝格还呼吁北约盟国增加国防生产，并储备自己的库存，以便向乌克兰运送更多武器。

乌克兰总统顾问则在9日表明，乌克兰需要外国伙伴提供额外的50至80套多管火箭发射系统（multiple launch rocket system，MLRS）。