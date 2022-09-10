查尔斯三世将继承英女王“终身为民服务”的坚定承诺

（早报讯）英国国王查尔斯三世首次以君主身份向全国发表讲话时强调，他将继承母亲、英女王伊丽莎白二世鞠躬尽瘁，“终身为民服务”的坚定承诺。

综合路透社和英国广播公司（BBC）的报道，查尔斯三世星期五（9月9日）从苏格兰巴尔莫勒尔堡返回伦敦后，在白金汉宫向全国发表电视讲话。

查尔斯三世谈到在位长达70年的英女王时透露了自己对失去母亲的深切悲痛，“在她的一生中，我心爱的母亲、女王陛下一直是我和我们全家的光辉典范。”他说：“像全天下的母亲一样，她给予我们整个家庭的爱、情感、指导、理解和以身作则的榜样，我们将永志不忘。”

在回顾英女王登基时为国家服务所许下的承诺时，他说：“我今天再次在你们所有人面前承诺，我将终身致力于为你们服务。”

查尔斯三世的演说内容大部分是关于伊丽莎白二世作为女王的角色，但他在结束演说前以儿子身份向自己的母亲表达了感谢。

查尔斯三世说：“我最亲爱的妈妈，我只想向您说一声谢谢，感谢您对我们全家人的爱和奉献，也感谢您这么多年来辛勤为国家作出的贡献。”

查尔斯三世最后以莎士比亚《哈姆雷特》里的名句“愿天使带您回天家，愿您安息”结束演说。

查尔斯三世的全国讲话于当地时间9日傍晚6时（新加坡时间10日凌晨1时左右）现场直播，同一时间，许多民众到伦敦圣保罗大教堂参加英女王的追悼会。

英女王伊丽莎白二世于9月8日下午在苏格兰巴尔莫勒尔堡安详去世，享年96岁。