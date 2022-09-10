威廉凯特获威尔士亲王王妃封号 英国王向哈里夫妇表达关爱

（早报讯）英国王储威廉将承继威尔士亲王的封号，威廉的妻子凯特王妃则获封为威尔士王妃。

路透社报道，英国国王查尔斯三世星期五（9月9日）从苏格兰巴尔莫勒尔堡返回伦敦后，在白金汉宫向全国发表电视讲话时作此宣布。

威尔士亲王（Prince of Wales）原为查尔斯成为国王前的封号，威尔士王妃（Princess of Wales）则是威廉的母亲、已故戴安娜王妃的封号。

查尔斯三世说，威尔士亲王是他自1958年就拥有的封号，能把这个封号传给他的王位继承人威廉令他感到自豪。

威廉和凯特均为40岁，近年在英国王室中担任了核心角色，经常代表王室出席公共活动，而且两人带着三个孩子一起公开露面的次数也日益增多，今年早些时候，为庆祝英女王伊丽莎白二世登基70周年而举行的“白金禧年”活动为其中一个例子。

查尔斯三世9日首次以君主身份向全国发表讲话时也提到他的小儿子哈里王子，对哈里和他的妻子梅根表达了关爱，显示这位新国王希望王室与哈里夫妇缓和关系。

查尔斯三世说：“在哈里和梅根继续在海外建立自己的生活的同时，我希望他们知道我对他们的爱与关怀。”

依照英国王室规定，英国君主的孙子将自动成为王子或公主。由于查尔斯已成为英国国王，因此哈里的儿子阿奇（3岁）和女儿莉莉贝（1岁）现已获得王子和公主的封号。莉莉贝是英女王伊丽莎白二世小时候的昵称。