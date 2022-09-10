拜登到俄亥俄州参加英特尔晶片厂动土仪式

（早报讯）美国总统拜登星期五（9月9日）对俄亥俄州共和党人占多数的地区进行了与中期选举有关的访问，并参加一家半导体工厂破土动工的仪式。拜登说，这家工厂证明他的经济政策正在发挥作用。

路透社报道，拜登此次行程是白宫中期选举助选行动的一部分，旨在传扬拜登领导的民主党在国会推动的制造业与基础设施方面的新资金，同时谴责前总统特朗普支持的共和党对手是危险的极端分子。

拜登9日到俄州哥伦布（Columbus）附近的利金郡（Licking County），在英特尔公司耗资200亿美元（约280亿新元）的新半导体制造厂发表讲话，誉之为未来发展的象征。

拜登说：“美国将创造晶片行业的未来，工业化的中西部又回来了。”

英特尔在拜登访问的同时宣布，已向俄州的高校拨款1770万美元，用于开发以半导体为重点的教育和职业培训计划，这是英特尔向俄州提供的5000万美元教育和研究投资的一部分。

英特尔的设施将包含至少两个制造厂，白宫称这两个工厂将由工会工人建造，并将创造7000多个建筑工作岗位和3000个生产尖端晶片的全职工作岗位。

拜登此前对马里兰州、宾夕法尼亚州和威斯康星州的访问，都位于民主党拥有强力支持的地区，但利金郡在2020年总统大选中以63%对35%的比例投票落入共和党手中。

拜登的民主党同僚、俄州众议员瑞安（Tim Ryan）8日被问及79岁的拜登是否应该在2024年竞选连任时说：“我的预感是，我们需要全面的新领导，无论是民主党或共和党，我认为是时候更新换代了。”

民主党在过去两届总统选举都在俄州吃败仗，但共和党参议员波特曼（Rob Portman）已决定退休，民主党或有机会在俄州拿下一个参议院席位。民主党在国会取得一系列胜利后，最近一些民调预测民主党有望保住参议院的控制权，但并非所有民主党候选人都欢迎拜登为他们助选。

瑞安对一些课题的看法与拜登不同调，并没有要求拜登到他竞选的选区为他助选，但拜登在英特尔公司新厂动土仪式上致辞时，瑞安也在场。

媒体9日追问瑞安是否认为拜登应寻求连任，他回说这得由拜登决定，“总统从一开始就说他将成为连接下一代的桥梁，这与我所说的基本相符合。”

民主党在过去的两届总统选举中都输掉了俄州，但共和党联邦参议员罗伯·波特曼的退休可能让民主党有机会夺取一个参议院席位。

目前代表俄州第13国会选区的瑞安正在与共和党人万斯（J.D. Vance）竞争。万斯是得到特朗普支持的风险投资家，也是《乡下人的悲歌》(Hillbilly Elegy)一书的作者。

特朗普的政治组织5日宣布，特朗普将于17日出席万斯在俄州扬斯敦的集会。