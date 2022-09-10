美国与13个印太国家就加强贸易联系路线图达成一致

（早报讯）美国和13个印太国家就建立更紧密的贸易、环境和经济联系方式参数进行的谈判达成一致。

路透社报道，美国商务部长雷蒙多说，印太经济框架（IPEF）经济部长于星期五（9月9日）达成的协议将有助提振伙伴国家的投资和就业机会。

美国贸易代表戴琪则说，世界上最大民主国家印度虽然没有加入美国主导的IPEF初步贸易谈判，但她正在与印度同僚就类似课题进行双边讨论。

在洛杉矶举行的IPEF部长级会议已经结束，14个IPEF创始成员国就框架下的四大支柱，包括数据流和劳工权利在内的未来贸易协议、供应链弹性、绿色能源和环境标准，以及反腐败和税收措施的关键大纲达成协议。

IPEF谈判是美国与亚洲国家在经济上重新接触的努力的一部分，有关谈判将不涉及奠定传统自由贸易协定基石的削减关税措施。

出席洛杉矶会议的部长来自澳大利亚、文莱、斐济、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国和越南。包括美国在内是这14个IPEF成员国约占全球四成的国内生产总值（GDP）。

印太经济框架（IPEF）是美国总统拜登5月访问日本时宣布启动的新经济圈构想。拜登称，这项新倡议旨在提升亚洲在环境和劳工等方面的标准。