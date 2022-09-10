哈里在英女王去世次日早上搭飞机离开

（早报讯）英国哈里王子在祖母、英女王伊丽莎白二世去世的第二天就搭机离开。

路透社报道，哈里星期五（9月9日）早上到苏格兰阿巴丁国际机场搭飞机，他和妻子梅根及两个孩子现在在美国加利福尼亚州生活。

英国白金汉宫8日证实英女王正在苏格兰巴尔莫勒尔堡接受医疗监护，医生对她的身体状况表达担忧后，哈里是在英女王临终前最后一个赶抵巴尔莫勒尔堡，而在英女王去世后第一个离开巴尔莫勒尔堡的王室成员，种种迹象显示哈里已不再是英国王室的核心成员。

哈里在英女王病危之际身处英国境内，其实纯属巧合，而且英国王宫之前并未公布哈里将到英国探望王室成员的计划。

哈里8日是独自赶到巴尔莫勒尔堡，梅根并没有同行。

在哈里夫妇于2020年1月8日正式卸下高级王室成员职务之前，哈里本与祖母关系亲密，两人还曾一起出现在一个漫画视频中。

现在随着英女王的去世，王室成员之间的关系料将发生变化。在英女王的葬礼举行过后，王室成员间的互动会否热络，必然会受到观察家的严密检视。

不过，英国国王查尔斯三世9日首次以君主身份向全国发表电视讲话时提到了哈里，还对哈里和梅根表达关爱，显示这位新国王希望王室与哈里夫妇缓和关系。

查尔斯三世在电视讲话中说：“在哈里和梅根继续在海外建立自己的生活的同时，我希望他们知道我对他们的爱与关怀。”

依照英国王室规定，英国君主的孙子将自动成为王子或公主。由于查尔斯已成为英国国王，因此哈里的儿子阿奇（3岁）和女儿莉莉贝（1岁）现已获得王子和公主的封号。莉莉贝是英女王伊丽莎白二世小时候的昵称。