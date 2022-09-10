英国硬币上查尔斯国王头像料将面朝左

（早报讯）目前有290亿个印有英国女王伊丽莎白二世头像的硬币在市面上流通。

《纽约时报》报道，英女王伊丽莎白二世1952年登基，皇家造币厂在一年后开始推出印有伊丽莎白二世五款不同头像的硬币，她的五个头像都面向右侧。

现在轮到英国国王查尔斯三世的头像出现在英国硬币上，他的头像有很大可能会面向左侧。

根据英国王室网站，自17世纪查尔斯二世（也译为查理二世）登基至今，铸造在英国硬币上的君主头像都与其前一任君主的头像面朝相反方向。由于伊丽莎白二世的头像面朝右边，因此查尔斯三世的头像大概会面朝左边。

唯一例外者是1936年在位不到一年的爱德华八世。在爱德华八世之前的国王是乔治五世，乔治五世的头像是面朝左，轮到爱德华八世时应该面朝右，但他却选择了面朝左，只因为他个人喜欢。

在爱德华八世之后继位的乔治六世则依照传统安排，硬币头像采用了面朝左，因为爱德华八世的硬币头像本应面朝右。

乔治六世就是伊丽莎白二世的父亲，他在1952年驾崩。

1952年登基的伊丽莎白二世于9月8日下午在苏格兰巴尔莫勒尔堡安详去世，享年96岁。

英国政府9日宣布全国进入哀悼期，哀悼期将持续至国葬日结束。在此期间，王室住宅、政府大楼和军事机构降半旗。白金汉宫同日发表声明说，王室成员和王室工作人员等将进行王室哀悼，时间持续至国葬后第七天。国葬的具体日期将适时公布。

由于全国处于哀悼中，目前尚不清楚英国政府何时会更改硬币上的君主头像。