韩政府：坚定不移地推进朝鲜无核化

（早报讯）韩国政府将坚持推进朝鲜完全无核化，坚定不移推进“遏制朝鲜核威胁、让朝鲜放弃核武开发、通过对话协商实现无核化”的总体计划。

韩联社星期六（9月10日）报道，韩国外交部官员9日说，朝鲜不断开发核武将加强韩美同盟对朝威慑力，影响朝鲜的国家安全，只会被国际社会孤立，加剧朝鲜居民的经济困难。他呼吁朝鲜停止核武威胁，早日响应韩方提出的对朝政策路线图“大胆构想”。

朝中社9日报道，朝鲜第十四届最高人民会议第七次会议7日至8日在平壤举行，并通过最高人民会议法令，明文规定核武装力量的使命、构成、指挥控制等。

金正恩8日在会议上发表讲话称，美国的终极目标是颠覆朝鲜政权，并阐明了朝鲜绝对不弃核的坚定决心。

金正恩说，美国表面的目的是半岛去核化，“但终极目的是让我们放弃行使自卫权，或让我们处于劣势进而倒台”。他指，美国正在通过史上最严厉的制裁和封锁，企图逼迫朝鲜弃核，“但这是敌人的大错特错，大可以制裁千百年试试”。

金正恩还说，朝鲜岂能放弃攸关国家存亡和人民安全的自卫权，在美国营造的朝鲜半岛政治军事局势下，美国是需要朝鲜制衡的核对手，朝鲜在任何艰难环境中都绝对不能解除核武装。他强调，美国敌对政策给朝鲜带来的艰苦岁月越长，朝鲜的绝对力量就越加速增强，美国面临的安全威胁也将越来越大。

朝鲜领导人金正恩表明，朝鲜的核武器不是可以拿来讨价还价的，核武器政策立法划出一条不容后退的底线，具有重大意义。