美司法部和特朗普律师团队已提交特别主事官候选人名单

（早报讯）美国司法部和前总统特朗普的律师团队已提交一份可能的特别主事官候选人名单，特别主事官将负责审查从特朗普佛罗里达州住所查获的文件。

美国之音报道，美国司法部和特朗普律师团队星期五（9月9日）晚提交了有资格担任这个职位的候选人名单。特别主事官是由法院任命的独立第三方，负责审查敏感法律案件的文件。

在8月8日搜查特朗普在佛州的海湖庄园时，联邦调查局（FBI）特工查获了近1万3000份文件和其他物品；其中100多份属于机密文件，有些文件标记为“绝密”。

佛州南区法官坎农（Aileen Cannon）8月12日同意特朗普律师团队的要求，裁定任命一名特别主事官（Special Master），并禁止检察官在进行独立审查期间查看机密文件，但她说，美国情报官员可以继续使用查获的文件进行国家安全评估。

美国司法部8日说，很难将国家安全评估与刑事调查工作分开，因此已经“暂停”评估工作。

司法部要求法官坎农暂停部分裁决，称联邦调查局对特朗普处理机密文件的调查受到了这项裁决的阻碍。

司法部要求部分中止执行这项裁决，称这将使特别主事官能够查看联邦调查局扣押的非机密记录，包括特朗普的个人物品和受律师－客户特权保护的信息。

司法部官员说：“如果不暂停部分裁决，政府和公众将遭受无法弥补的伤害。”

预计司法部和特朗普的法律团队已在9日提交的文件中，就特别主事官的职责范围提出建议。

美国联邦调查局正在调查特朗普在离开白宫一年多后，仍保留这些文件的几起可能的刑事违法行为。

根据美国《总统档案法》，特朗普被要求将他担任总统期间的所有文件移交给国家档案馆。

法官坎农的裁决是对特朗普的要求做出的回应，特朗普要求一名特别主事官审查从他位于海湖庄园查获的所有材料，以确定是否有任何材料受到律师－客户保密特权或行政保密特权的保护，并应退还给他。

如果审查中包括敏感文件，那么任何特别主事官职位的候选人都需要熟练掌握有关行政特权的法律，并可能拥有最高级别的安全许可。