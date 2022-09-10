英国国王查尔斯三世正式登基

（早报讯）英国国王查尔斯三世星期六（9月10日）正式登基。

英国登基委员会（Accession Council）于当地10日上午11时（新加坡10日傍晚6时）宣布，查尔斯三世为英国新国王。委员会在伦敦圣詹姆斯宫举行的仪式上宣布：“查尔斯·菲利普·阿瑟·乔治王子现在因我们拥有美好回忆的女君王去世，而成为我们的国王查尔斯三世。天佑国王！”

登基委员会由英国枢密院（Privy Council）成员、上议院议员、伦敦市长等政府高层组成。

73岁的查尔斯三世在发表个人声明时说：“我祈求全能的上帝指导和帮助我完成赋予我的艰巨任务，我将奉献余生完成任务。”

这一声明将在英国的其他首府，苏格兰的爱丁堡、北爱尔兰的贝尔法斯特和威尔士的卡迪夫公开宣读。

闭门会议结束后，嘉德纹章官（Garter King of Arms）在圣詹姆斯宫修道院的阳台上，公告查尔斯为国王，现场随之鸣放礼炮。查尔斯三世正式成为英格兰教会最高领袖，并将宣誓保护苏格兰教会。

查尔斯三世的加冕仪式将在威斯敏斯特教堂举行，由英格兰教会的宗教领袖坎特伯雷大主教主持，日期待定。

英女王伊丽莎白二世9月8日去世，享年96岁，当了69年王储的查尔斯随之即位。