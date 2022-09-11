威廉王子首次发表祖母去世感言

（早报讯）威尔士亲王威廉王子星期六（9月10日）承诺，将通过各种方式支持父亲查尔斯三世纪念伊丽莎白二世女王。

这是40岁的威廉王子首次就他祖母去世发表感言。他在感人至深的声明中说：“要过一段时间才能真正感受到没有奶奶的现实。”

随着查尔斯登基为王，威廉也成为王位继承人。近年来，女王健康状况不佳，威廉已开始承担更多官方职责。

威廉称伊丽莎白二世是一位“非凡的领导人”，赞扬她对英国、英联邦和其他14个她担任国家元首的国家的“绝对承诺”。

“在未来的日子里，关于她的历史统治的意义，人们会说得很多。然而，我已经失去一位祖母。在我为失去她而悲伤的同时，我也感到无比的感激。”

威廉王子说，他一生都受益于女王的智慧，女王也为他的妻子凯特提供指导和支持。（法新社档案照）

威廉说，他一生都受益于女王的智慧，以及女王给予他的信心。

他说，女王也为他的妻子凯特提供指导和支持。三个孩子乔治、夏洛特和路易斯与女王一起度过的日子，也将成为他们终身难忘的回忆。

威廉说：“在我最快乐的时刻，她就在我身边。在我生命中最悲伤的日子里，她也在我身边。”

“我知道这一天会到来，但要过一段时间才能真正感受到没有奶奶的现实。”

“我感谢她对我家人和我的善意。”

“我祖母有句名言：悲伤是我们为爱付出的代价。”

“在未来几个星期，我们将以所感受到的全部悲伤，来证明我们对非凡女王的爱。”

“我将通过尽我所能支持我的父亲、国王，来纪念她。”