依斯迈：巫统五巨头尚未议大选日期

（早报讯）之前有报道指巫统主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山、以及副主席依斯迈沙比里、卡立诺丁与马哈基尔等“五巨头”已经开会讨论大选日期。不过，首相依斯迈沙比里说，五巨头尚未开会讨论此事。

依斯迈也是巫统彭亨百乐区国会议员。他星期天（9月11日）在选区派发拨款给当地华族与印度族社群后告诉媒体，关于何时解散国会和举行大选，他必须先与巫统高层领袖商议，再与马华和国大党等国阵成员党商议。“然后必须呈到内阁，因为按照宪法，解散国会必须先得到内阁批准。我在那之后才觐见国家元首阿都拉，以便（获得御准）解散国会。这就是应该依循的程序。”

巫统目前分成巫统主席阿末扎希为首的当权派，以及巫统副主席及首相依斯迈沙比里为首的官职派。其中当权派主张尽早大选，官职派则不同意这么做。

巫统当权派施压依斯迈要求及早大选的力度，随着前首相纳吉8月23日败诉入狱而加强。马国媒体8月26日引述消息报道，巫统政治局8月24日开会时，当权派领袖向依斯迈提出四项要求。

这些要求包括撤换联邦法院首席大法官东姑麦润、撤换总检察长依德鲁斯、向国家元首申请特赦前首相纳吉，以及立即解散国会并举行大选。当权派更表明，依斯迈如果无法做到这四点，巫统将免去依斯迈的副主席职务。

依斯迈政府8月26日则突然宣布在10月7日提呈2023年财政预算案，比原定日期提前了三个星期。政坛因此盛传马国可能在今年11月举行大选。