巴布亚新几内亚7.6级强震 造成四死四伤

（早报讯）太平洋岛国巴布亚新几内亚星期天（9月11日）发生7.6级强震，造成至少四人死亡，数人重伤。

据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震发生在当地时间11日9时46分（新加坡时间上午7时46分），震中位于莫罗贝省首府莱城西北约80公里处，震源深度61.4公里，震感远至500公里外。

虽然当地政府还未给出具体的死伤人数，但联合国人道主义事务协调厅的亚太办公室（OCHA）称，至少有四人死亡，以及四人受伤。

当地议员萨旺（Kessy Sawang）说：“至少有两人在偏远的山村死亡，另外四人被空运到医院，他们的情况危急。”

居住在震中北部城镇的居民称，他们在当天上午感受到一股强烈的震动，这股强震导致道路开裂，建筑外墙被“切断”。

萨旺指出，强震“造成广泛破坏”，地震引发的山体滑坡掩埋了房屋，将一个村庄一分为二，人们痛失家园。北部马当省（Madang）的一些村庄，也被掩埋。

地震破坏了东高地省（Eastern Highlands）的电力设施，导致部分地区电力供应中断。电力部门正使用柴油发电机，向医院等重点单位紧急供电。

地震发生后，太平洋海啸预警中心发布海啸预警，但预警不久后解除。

由于巴布亚新几内亚的通信设备不佳，政府资源和公共道路皆不完善，因此接下来的救援工作恐将困难重重。

巴布亚新几内亚总理马拉佩已要求全国和省级救灾机构尽快评估地震灾情，并采取应对措施。他说，军警也已做好参与救灾准备。

巴布亚新几内亚位于环太平洋火山带，因此经常发生地震。2018年，巴布亚新几内亚偏远山区高地发生7.5级强震，造成100多人死亡，数千栋房屋受损。