普京指乌袭击核电站恐酿灾难 马克龙促俄撤重轻型武器

（早报讯）俄罗斯总统普京警告，乌克兰频繁袭击扎波罗热核电站，包括核废料储存库，这将导致灾难性后果，而法国总统马克龙敦促俄罗斯从扎波罗热核电站周围撤出“重型和轻型”武器。

法新社和彭博社综合报道，普京星期天（9月11日）应约与马克龙通电话，两人就乌克兰局势等问题交换了意见，其中包括扎波罗热核电站安全保障、全球粮食安全等。

新华社引述俄罗斯总统网站消息称，普京在通话中提到，乌方频繁袭击扎波罗热核电站将导致灾难性后果。俄罗斯专家为确保扎波罗热核电站的安全采取了一系列措施。当前需要向乌克兰政府施加压力，令乌方立即停止对扎波罗热核电站的炮击。

俄法双方表明愿意在国际原子能机构（IAEA）参与下，就扎波罗热核电站周围局势进行非政治化协作。

另据法国总统府的新闻公报，马克龙在与普京通话中重申确保扎波罗热核电站安全的必要性。他呼吁俄罗斯军队从核电站撤出重型和轻型武器，并遵照国际原子能机构建议，以确保核电站安全。

新闻公报说，马克龙将与乌克兰总统泽连斯基和国际原子能机构总干事格罗西保持联系，并在未来几天内与普京再次通话，以就确保扎波罗热核电站安全达成一致意见。

在讨论全球粮食安全问题时，普京说，黑海港口外运的粮食首先应该满足发展中国家需要，因此欧盟不应对俄罗斯农产品和化肥向非洲、中东和拉丁美洲市场的供应设置障碍。马克龙说，欧洲制裁并不适用于农产品或对农业至关重要的产品。包括俄罗斯在内的国际伙伴有着共同责任，确保面临最高粮食安全风险的国家继续获得所需粮食。