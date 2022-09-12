安德鲁王子和前妻将领养英女王两只柯基犬

（早报讯）英国女王伊丽莎白二世去世后留下的两只爱犬，将由安德鲁王子和他的前妻莎拉·弗格森领养。

法新社报道，安德鲁王子的发言人星期天（9月11日）说，女王的两只柯基犬——穆克（Muick）和珊蒂（Sandy），将由安德鲁和弗格森负责照顾。

外界常说在伊丽莎白二世的四名子女中，排行第三的安德鲁是女王最疼爱的孩子，而穆克和珊蒂是去年安德鲁和弗格森送给女王的礼物。

虽然安德鲁和弗格森已经离婚，但两人仍住在一起。据美国新闻聚合网站BuzzFeed，两只柯基犬将与这对离婚夫妇一起住在英格兰温莎城堡以南的皇家庄园（Royal Lodge）。

伊丽莎白二世的御用造型师凯利（Angela Kelly）说，在冠病大流行期间，女王待在温莎城堡，两只柯基犬给了她莫大的安慰。

伊丽莎白二世在位70年，总共养过30多只柯基犬，在她人生最后阶段陪伴她的两只柯基犬会如何安置，此前一直是个谜。

卷入美国已故“淫媒”爱泼斯坦性丑闻的安德鲁，被美国女子朱弗里指控在2001年性侵当时未满18岁的她，并于去年提出民事诉讼。安德鲁一方要求撤销诉讼，但被美国纽约地方法官驳回。

白金汉宫于今年1月宣布，经女王同意，安德鲁已归还军衔和王室赞助，身份变成平民。

安德鲁于2月与朱弗里达成庭外和解协议，这在很大程度上有助避免安德鲁的丑事进一步延祸王室声名。