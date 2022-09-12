马国鸡农希望政府不要减少补贴

（早报讯）马来西亚肉鸡供应短缺情况改善之后，如今传出政府有意减少对鸡农的补贴以减轻财务负担。鸡农希望政府能继续维持目前的补贴数额，因为政府一旦下调补贴，将引发养鸡农场倒闭风潮而再次造成肉鸡供应吃紧。

政府今年以来一直实施净鸡每公斤9.4令吉的顶价措施，同时为鸡农提供每公斤1.2令吉补贴。这些措施原本在8月31日届满。政府8月28日宣布，净鸡每公斤9.4令吉的顶价措施在9月1日以后继续实施，但却没有宣布每公斤1.2令吉补贴9月以后是否仍继续实施。

马国禽畜业联合总会肉鸡组主任郭耀通告诉《星洲日报》，新的补贴措施至今仍未出炉，更令人担忧的是传出政府将减少补贴，这对鸡农是坏消息。他说，补贴只能让鸡农勉强苦撑。“一旦补贴下调，鸡农很可能无法继续经营而导致农场倒闭，最终受影响的不只是农场，消费者同样受牵连。”

他表示，另一个困扰鸡农的问题是政府至今并未解除活鸡出口禁令，但也没有指示鸡农该如何调整产量，导致这两个月来的肉鸡产量过剩。鸡农因此希望政府早日解除肉鸡出口禁令。

郭耀通说，马国鸡农场每天生产约220万只鸡，原本其中5%或约12万只供出口。他说，供出口的养鸡农场和供当地市场的养鸡农场不一样。他表示，供出口的养鸡农场设备要求较高，这是为了出口到新加坡而必须符合新加坡规格要求，因此肉鸡的成本与售价也较高。如果这些原本供出口的肉鸡继续无法出口而转入当地市场，这些养鸡农场将血本无归。

他指出，政府应从长计议，在解除禁令前给农场足够时间准备，毕竟鸡不是一天就能养大的，这要配合足够的饲养期，到解禁时才能确保有足够的供应量。