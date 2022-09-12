周一美市盘前走高 重点谈迪士尼的D23 Expo粉丝大会

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月12日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.00点或0.44％，报4085.40点；纳斯达克100指数期货起58.30点或0.46％，报12646.60点；道琼斯指数期货则起104.30点，报32256.00点。

●本星期投资者的注意力主要是放在星期二（9月13日）的8月份消费者物价指数（CPI）。

●股市主要股指在上个星期取得四个星期以来的首次周线上涨。投资者继续积极进场吸购，似乎把对经济前景的担忧暂放一边。市场分析师将这星期的上涨归因于市场的超卖状况。

●标准与普尔500指数上星期五上升61.18点，闭市报4067.36点。重量级的道琼斯指数则显著起377.19点，闭市报32151.71点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升2.17％或267.10点，收报12588.29点。

●美国股市上星期五（9日）的交易淡静，交易所的总成交量是99亿1000万股，比过去20天的102亿4000万股平均成交量显著少。

盘前交易重点：

●股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），上星期进场再吸购西方石油（Occidental Petroleum）股票，把在西方石油的股权从原本的20％增加到26.8％。这个消息带动西方石油股价在今晚盘前上升1.05美元，截稿时报66.66美元。

●拥有Coach和Kate Spade的奢侈品零售商Tapestry在上星期五预计，公司到2025财年的总营业额将能够达到80亿美元，带动Tapestry的股价上星期五上涨了2.7％。该股在今晚盘前微跌0.16美元，截稿时报35.36美元。

●与加密货币相关的股票在今晚盘前交易中上涨。Coinbase、Block、Riot Blockchain、MicroStrategy、Bit Digital和Marathon Digital都上涨了1％至6％之间。

●今天下文我们来看看迪士尼（Walt Disney）上星期天刚刚举办两年一度的D23 Expo粉丝大会到底有什么最新消息。今晚盘前该股起0.75美元，截稿时报115.93美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、西方石油（Occidental Petroleum）、Vroom Inc和Bristol Myers Squibb Co。截稿时，除了Vroom Inc下跌之外，其他四只活跃股的股价都上升。

迪斯尼首席执行​​官查佩克说：“我们计划让ESPN恢复它原本的增长轨迹。当全世界都知道我们的计划时，他们也会像我们一样对ESPN充满信心。”

（路透社）

迪斯尼（Walt Disney）

（纽约证券交易所代码：DIS）

迪斯尼首席执行​​官查佩克（Bob Chapek）刚刚在上星期天（9月11日）直接拒绝了公司激进股东勒布（Dan Loeb）提出关于出售或分拆ESPN体育电视网络的建议，并誓言要将迪斯尼业务恢复到以往光辉的日子。

查佩克是在这个两年一度的D23 Expo粉丝大会上，特别勾勒出迪斯尼娱乐、主题公园和消费产品集团在未来100年如何利用技术增强公司“讲故事”的计划大纲，以及迪士尼积极朝元宇宙的方向发展的决心。

查佩克将迪士尼对元宇宙的愿景，描述为“下一代讲故事”计划。他希望使用从主题公园访客、流媒体消费者中，收集到的客户消费习惯来提供个性化的娱乐体验。这些数据也将综合来自公司旗下的漫威（Marvel）和卢卡斯影业工作室（Lucasfilm Studios）的数据。

查佩克在会上对媒体说：“迪士尼绝对是一种生活方式。现在的问题是，我们接下来要如何利用我们对迪士尼生态里的个别消费者的独特了解，提供他们个别的独特体验。”

在过去的一年，迪士尼已经开始认真地为探索新的故事讲述形式奠定基础。他们甚至委任了资深媒体和技术主管怀特（Mike White）来监督新成立的“下一代故事讲述和消费者体验”部门（Next Generation Storytelling & Consumer Experiences Unit）。

查佩克说：“这可能是公司业务未来五至10年里的一个真正的巨大催化剂。”

另外，激进股东勒布旗下的Third Point对冲基金在今年8月，已经公开表示买进迪士尼10亿美元的股份。最近他就一直呼吁迪士尼卖出ESPN以减少债务负担。

查佩克在大会上回答媒体时说，今年早些时候，市场就有传言称迪士尼正在考虑出售有线电视网络，而且迪士尼还被许许多多的潜在买家给“淹没”了。但是，如果市场每个人都想买它，这不就这说明了它有很大的潜力了吗？

也许是查佩克满满的信心让市场人士都开始相信迪士尼的愿景，在Tipranks的20名分析师中，就有17名给予该股“买进”评级，三名给予该股“持守”评级，一名给予该股“卖出”评级，一年期限平均目标价是144.00美元。