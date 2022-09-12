世卫：乌克兰冠病病例10月或激增

（早报讯）世界卫生组织预计，乌克兰的冠病确诊病例将在今年10月达到峰值，乌克兰的医疗系统将面临巨大压力。

世卫组织总干事谭德塞星期一（9月12日）出席世卫组织欧洲区域委员会第72届会议时发表讲话说：“我们现在看到乌克兰的冠病确诊病例有所增加，我们预计疫情将在10月初达到顶峰，这可能导致乌克兰的医院容量达到临界值。”

今年2月以来，俄罗斯的侵略对乌克兰医疗保健系统造成极大影响。世卫组织证实，截至目前，俄国一共发动了500多起针对乌国医疗设施的袭击，约有100人死亡。

由于乌克兰生产医疗氧气的源头都在俄国管控的范围内，因此谭德塞预计乌国在疫情反扑时，将出现氧气供不应求的问题。

除了冠病疫情，谭德塞认为乌克兰还面临脊髓灰质炎（俗称小儿麻痹症）大面积传播的风险。由于脊髓灰质炎疫苗的覆盖率低，他对“小儿麻痹症可能在国际上传播深感担忧”。

乌克兰2021年报告出现两起脊髓灰质炎病例。

脊髓灰质炎是由病毒引起的急性传染病，主要侵犯中枢神经系统的运动神经细胞，五岁以下儿童尤其是婴幼儿最容易受感染。一旦患病而得不到及时救治，将产生不可逆转如瘫痪等严重后遗症。此病仍无法根治，接种疫苗是最经济有效的预防方法。