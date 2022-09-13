拜登设定“癌症登月”长期目标 欲终结癌症凝聚美国创造力

（早报讯）美国总统拜登星期一（9月12日）签署一项行政令，为美国生物技术行业提供更多政府资金，并倡议推动新疗法和降低癌症死亡率。

路透社报道，拜登当天在波士顿的约翰·肯尼迪图书馆，为1962年美国时任总统肯尼迪在莱斯大学发表国家太空事业演说60周年致辞说：“癌症不会理会你是共和党人或民主党人”，并呼吁美国人领导太空探索。

拜登说：“今天，我为癌症登月计划设定了一个长期目标——凝聚美国人的创造力，像我们当年成功登月一样，但这回是为了治愈癌症……让我们终结癌症。”

他说，研究可以带来医学突破，包括研发能够预防癌症的疫苗，或在年度体检中通过验血检测出癌症。

美国政府官员说，拜登12日签署的行政令将允许联邦政府为使用微生物和其他生物衍生资源的研究直接提供资金，这方面的项目可以制造新的食品、肥料和种子，以及提高采矿作业的效率。

回应中国生物技术挑战

拜登签署的行政令将启动国家生物技术和生物制造倡议，以降低美国对国外的依赖，确保美国能够把所有发明创造转化为产品的能力，回应中国在生物技术方面的挑战。

白宫说，新倡议将在美国境内创造新的就业、建立更强大的供应链，降低美国家庭的生活成本。

白宫同日还宣布，美国将在14日举办国家生物技术与生物制造峰会，相关联邦政府机构将宣布范围广泛的新投资项目和资源，为充分利用生物技术和生物制造提供便利，推进总统行政令的落实。

白宫说：“生物经济仍然是美国的强项，同时也是一个巨大的机遇。”如果能够充分利用生物技术和生物制造的全部潜力，美国将能够制造日常生活中使用的几乎任何东西、药品、燃料和塑料等，并继续推动美国的发展。

中国于今年5月发布了五年生物经济发展计划。

美国生物技术面临落后风险

美国财经媒体彭博社引述一名白宫高级官员的话说，美国拥有全球最好的生物技术发明家，在这方面居于全球领先地位，“但是，我们面临落后的风险，就像我们在半导体行业和先进的电信行业遭遇的情况那样，除非我们将生物技术创新转化为所有美国人的经济和社会利益。”

这名官员说，“其他国家，特别是中国，正在这个行业大力投资，给美国的领导力和竞争力带来了风险，除非我们采取行政令中提出的行动。”

另一名美国行政部门高级官员说，在本世纪结束之前，“工程生物学拥有可用于占全球产出三分之一以上的制造业产能的潜力，其价值相当于将近30万亿美元”。