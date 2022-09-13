印尼数据隐私法案草本：违规者罚巨款和监禁

（早报讯）印度尼西亚议会预计将在本周通过新数据隐私法案，数据运营商若泄露或滥用私人信息，可面临最长五年监禁和50亿印尼盾（约47万新元）的最高罚款。

根据彭博社取得的印尼数据隐私法案草案副本，任何机构可以基于特定的目的收集个人信息，但一旦达到目的就必须删除全部记录。这项法案一旦成为法律，相关方有两年时间进行调整，以遵守新的规定。

去年，印尼企业和政府机构在涉及收集个人信息方面的违规行为变本加厉，社会不断施压佐科政府立法提升网络安全。

就在几天前，印尼国家网络与加密机构确认正在调查一起疑似泄露大量公民数据的事件，波及人数多达1亿零500万人。本月早些时候，另发生了一起与手机SIM卡有关的数据外泄事件，超过200万个手机注册数据流出。

印尼《个人数据保护法案》规定，要取得个人的姓名、性别和病史等记录，首先必须征得个人同意，并就如何使用数据以及问责措施达成协议。

个人有权撤回他们的授权并因任何违反行为而获得赔偿。

任何伪造个人数据的人，可能面临最长六年监禁和高达60亿印尼盾的罚款。

根据Alphabet Inc旗下谷歌、新加坡淡马锡控股私人有限公司和全球商业顾问贝恩公司（Bain & Co）的最新报告，到2025年，印尼的数码经济预计将增长至1460亿美元，颁布数据隐私法益发显得重要。