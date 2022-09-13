澳洲暂不更换5元钞票上的英女王头像

（早报讯）澳大利亚政府星期二（9月13日）说，虽然查尔斯三世已继承英国王位，但澳洲5元钞票上的英国女王伊丽莎白二世头像并不会“自动”被更换。

路透社报道，查尔斯三世登基，与英国人民息息相关的许多日常事物都会改变，包括国歌歌词里的“天佑女王”必须改成“天佑国王”，钞票、硬币和邮票上的英女王头像也得改为查尔斯三世头像。

属英联邦国家的澳洲已宣布查尔斯三世为国家元首，但澳洲联邦国库部助理部长安德鲁·雷说，虽然按照规定，澳洲硬币上必须印有英国君主头像，但澳洲把英女王头像印在5元钞票上，决定因素是英女王的个人特质，并非因为她是澳洲的国家元首。

一名记者问安德鲁·雷会不会把5元钞票上的英国君主头像换成具有代表性的本地人物，例如原住民土地权利活动家爱德华·马博（Edward Mabo），他回应说：“我们将在未来举行这方面的对话。”

他进一步说：“这将会是澳洲政府内部发起的对话。我们不会匆促作出决定。现在的首要任务是更换硬币上的头像。”

澳洲总理阿尔巴尼斯称，还没有把注意力放在5元钞票上。阿尔巴尼斯说：“我认为我们现在应该做的，是对英国王室表示尊重。我们将在未来一个适当时间，以有序且得体的方式来处理涉及这方面的各种问题。”