韩连锁咖啡快餐店去年使用逾10亿个一次性杯

（早报讯）韩国主要连锁咖啡店和快餐店去年使用超过10亿个一次性杯子，但回收率不到30%。

韩联社报道，韩国环境部星期二（9月13日）向国会环境劳动委员会所属议员李周桓提交的资料显示，自发签署有关减少一次性用品协议的星巴克等14家咖啡连锁品牌，以及麦当劳等四家快餐品牌，2017年至2021年期间共使用43亿4567万个一次性的塑料杯或纸杯，年均8亿6913万个，但今年仅上半年就使用约5亿3496万个。

据分析，咖啡店和快餐店的一次性塑料杯使用量因冠病疫情进一步增加。韩国近五年使用一次性杯子的数量，年均为8亿7000万个。

2017年至2019年年均使用7亿8484万个，但2020年至2021年增至9亿9556万个，去年超过10亿个，达10亿2389万个。

与此同时，一次性杯的回收率不到30%。2017年至2021年年均回收2亿3857万多个，回收率为27.5%，今年上半年回收8664.4万个，回收率仅为16.2%。

社会对禁用一次性用品形成共识。民调机构韩国Research4月针对1000名进行的有关一次性杯保证金制度的调查结果显示，81%的受访者“愿为环保缴纳保证金。”

预计韩国政府将从12月2日起，正式对门店数量超过100家的各类连锁品牌店，实施一次性杯保证金制度。

届时消费者使用一次性杯购买饮品时，除饮料价格外，还需缴纳每杯300韩元（约0.30新元）的保证金；归还使用过的一次性杯则可退还保证金。

韩国环境部预测实施一次性杯保证金制度后，一次性杯回收率有望达90%，自动回收机的研发和普及将是关键。