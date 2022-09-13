亚美尼亚和阿塞拜疆爆冲突 两边各传死伤

（早报讯）亚美尼亚和阿塞拜疆边境地区爆发战斗，导致双方部队出现伤亡。亚美尼亚总理帕希尼扬说，这场冲突导致至少49名亚美尼亚士兵死亡。阿塞拜疆方面则未提供伤亡人数。

综合路透社和法新社报道，亚美尼亚星期二（9月13日）呼吁世界各国领导人提供帮助，称阿塞拜疆部队正试图在边界冲突中，向亚方领土推进。

亚美尼亚国防部当天较早时说：“阿塞拜疆部队继续使用大炮、迫击炮和无人机，打击军事和民用基础设施。敌人正试图推进（亚方领土）。”

土耳其外长恰武什奥卢与阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫通话后发推文说：“亚美尼亚应停止挑衅行为，专注于与阿塞拜疆的和平谈判和合作。”

2020年，阿塞拜疆和亚美尼亚为了纳戈尔诺－卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh），爆发了一个多月的军事冲突，造成6500多人丧命。

帕希尼扬星期二与欧洲理事会主席米歇尔讨论边界冲突升级一事，米歇尔说，欧盟准备努力防止冲突进一步升级。

帕希尼扬的办公室说，总理已致电法国总统马克龙、俄罗斯总统普京及美国国务卿布林肯，要求对“阿塞拜疆的侵略行为”做出“适当的反应”。

帕希尼扬还主持了国家安全委员会的紧急会议，会议同意正式向盟友莫斯科请求军事帮助。根据条约，莫斯科有义务在外国入侵时，出面保卫亚美尼亚。

亚美尼亚说，阿塞拜疆部队在星期二凌晨“用大炮和大口径的枪支对戈里斯（Goris）、索特克（Sotk）和杰尔穆克（Jermuk）等城市方向的亚美尼亚军事阵地进行了密集炮击”。

阿塞拜疆国防部则指亚美尼亚在边境的达什凯桑（Dashkesan）、克尔巴贾尔（Kelbajar）和拉钦（Lachin）地区附近进行“大规模的颠覆行动“，并说它的军队阵地遭到包括迫击炮的袭击。

美国国务卿布林肯星期一（12日）说，美国敦促各方立即停止任何军事敌对行动。