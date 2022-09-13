周二美市盘前偏高 重点谈电动车蔚来隔夜大涨

星期二（9月13日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月13日）小幅走高。投资者等待星期二晚发布的8月份消费者物价指数（CPI）。这个关键的通胀数据可能可以让投资者从中更好猜测联储局收紧政策时间表和力度。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升27.80点或0.68％，报4138.20点；纳斯达克100指数期货起79.90点或0.63％，报12819.60点；道琼斯指数期货则起206.60点，报32587.90点。

●美国股市隔夜（星期一）延续上星期的涨势，连续第四天闭市时上涨。标准与普尔500指数隔夜起43.05点，闭市报4110.41点。重量级的道琼斯指数则上升229.63点，闭市报32381.34点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起1.20％或151.43点，以12739.72点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是96亿3000万股，比过去20天的102亿2000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

●甲骨文公司（Oracle Corporation）公布了第一季度的业绩欠佳。但该公司对未来几个季度的营业额增长则发表了较为乐观的预测。甲骨文股价在盘前交易时上涨1.32美元，截稿时报78.40美元。

●运动器材与媒体公司Peloton联合创始人富理（John Foley）和数名高级领导人将在管理层重组的情况下离开公司，导致该公司股价在星期二晚盘前交易中下跌0.36％，截稿时报11.01美元。

●制药商Bristol Myers Squibb（BMY）的一个名为Sotyktu的新型银屑病治疗药物，隔夜获得美国有关部门批准，带动该公司股价隔夜上涨超过3％。今晚盘前BMY股截稿时报72.36美元，无起落。

●下文我们来看看隔夜股价大幅上涨的电动车股蔚来。星期二晚盘前该股微跌0.10美元，截稿时报21.65美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

根据中国新能源汽车网站CnEvPost，蔚来已收到近20万辆轿车的预订单。中国当地媒体甚至将ET5订单的狂热与2020年初在中国首次交货的特斯拉Model 3相比。（路透社）

蔚来（NIO）

（纽约证券交易所代码：NIO）

中资电动车蔚来的股价在隔夜表现出色，全日升幅13.52％，闭市报21.75美元；交易也异常活跃，全场有8537万5030股转手，比每日平均交易量多了超过70％。

市场普遍认为，德意志银行（Deutsche Bank）分析师俞歆的看涨分析报告，带动了蔚来股价隔夜的走势。本文我们就来看看俞歆的分析。

俞歆在隔夜发布的分析报告说：“我们认为，蔚来股票未来的表现会是出众的。今后会有两个因素将推动蔚来的表现，让蔚来成为电动新贵中的领导者。”

俞歆说，首先他是根据市场对蔚来的新款ET5中型轿车的反馈，认为这款新的高档轿车销售良好，而且有潜能迅速成为市场最畅销的高级电动车。这辆车是来自蔚来的新生产设施。其次，蔚来的旧款型电动车也仍然卖得很好，这代表了到位的价格和市场对蔚来品牌和服务的信任。

俞歆说，尽管这些款型较旧，但是它们销量相当稳定，而且它们的价格是属于更昂贵的。因此蔚来的现有款型能够继续确保公司有稳定的收入。

蔚来将在今年9月30日交出首批ET5中型轿车。根据中国新能源汽车网站CnEvPost，蔚来已收到近20万辆轿车的预订单。中国当地媒体甚至将ET5订单的狂热与2020年初在中国首次交货的特斯拉Model 3相比。

虽然开年至今蔚来的股价已经下跌了35％。但俞歆认为，原因之一是因为整体市场增长放缓。但是在考虑到款型的阵容和竞争能力，俞歆认为蔚来的表现还是可以的。

俞歆甚至把蔚来列为他的中国电动车制造商名单中的首选。他给该股的目标价是每股39美元，比市场分析师平均31美元的目标价略高。

另外，在Tipranks的九名分析师中，他们也全部都给予蔚来“买进”评级，一年期限平均目标价是31.84美元。