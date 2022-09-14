欧盟法院支持欧盟对谷歌反垄断裁决 但削减罚款

（早报讯）欧洲联盟的法院星期三（9月14日）维持了欧盟委员会对Alphabet旗下的谷歌利用安卓移动操作系统，打压竞争对手的反垄断裁决。

但欧盟委员会此前裁决的创纪录罚款43.4亿欧元（约61亿新元），则被欧盟普通法院（General Court）下调至41.25亿欧元。

法院指出：“普通法院在很大程度上确认了委员会的裁决，既谷歌为巩固搜索引擎的主导地位，对安卓移动设备制造商和移动网络运营商实施的非法限制。”

不过，普通法院认为对谷歌处以41.25亿欧元的罚款是适当的，而不是43.4亿欧元，理由是监管机构的部分分析存在疑点，以及谷歌获得公平审讯的权利受到一些侵犯。

2021年，谷歌曾在欧盟裁定天价罚单后辩称，该公司向手机制造商支付预装谷歌搜索的费用，并不是要垄断市场，而是为了更好地与苹果公司竞争。

在得知法院维持判决后，谷歌回应称，公司的做法与无数的其他企业一样，并批评欧盟的决定与移动软件平台的经济现实脱节。

谷歌还可以针对裁决，向欧盟的最高法院提出上诉。

作为通过搜索引擎发家的企业，谷歌高度垄断了全球大部分的搜索引擎市场。全球统计数据库Statista指出，2010年1月至2022年7月，谷歌公司在移动搜索服务方面的市场份额占比最高约84%，而微软旗下的“必应”（Bing）占比约9%、雅虎（Yahoo）为2.5%。

2018年，欧盟裁定谷歌的垄断行为破坏了市场公平竞争原则，对谷歌开出创纪录罚款。