周三美市盘前偏高 重点谈瑞银集团的新消息

周三重点：

在隔夜遭受到巨大抛售压力后，美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月14日）走势偏高，似乎暗示股市可能在星期三晚上开市后，出现较为温和的反弹。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升13.80点或0.35％，报3946.50点；纳斯达克100指数期货起51.50点或0.43％，报12085.10点；道琼斯指数期货则起85.90点，报31190.90点。

美国股市隔夜（星期二）公布的8月份消费者物价指数（CPI），显示通胀超出市场普遍预测，让投资者对联储局可能在未来几个月放松政策的希望破灭，导致美国股市隔夜猛泄。

扣除波动较大的食品和能源价格的核心CPI，涨幅从7月份的5.9％上升到6.3％。

美国股市三大股指隔夜均大幅走低，结束了连续四天的上涨趋势，而且还创下自2020年6月以来最大的单日百分比跌幅。标准与普尔500指数下跌177.72点，闭市报3932.69点。重量级的道琼斯指数更是猛跌1276.37点，闭市报31104.97点。以科技股为主的纳斯达克100指数也下挫多达5.54％或706.10点，以12033.62点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是115亿8000万股，比过去20天的103亿3000万股平均成交量显著增加很多。

盘前交易重点：

星巴克（Starbucks）咖啡连锁店预计，在未来三年里的每股盈利将取得15％至20％的增长，带动该股在星期三晚上盘前交易中上涨1.91％，截稿时报89.52美元。

美国飞机制造商波音（Boeing）在延迟了15个月之后，终于恢复了787客机的交付工作。波音股价星期三晚上盘前微升0.96美元，截稿时报148.27美元。

亚马逊（Amazon）隔夜宣布，公司将投资4亿5000万美元缓解劳动力市场的紧张情况，为即将到来的假期旺季做好准备。在计划下，亚马逊会提高送货合作伙伴的薪酬和福利。亚马逊股价星期三晚上盘前上升0.90美元，截稿时报127.72美元。

为了不要受限于市场晶片短缺的影响，通用汽车（General Motors）旗下的自动驾驶部门已经开发出自己的自动驾驶汽车晶片。根据隔夜发布的消息，通用汽车计划在2025年之前开始使用这个晶片。通用汽车股价在星期三晚上盘前微起0.22美元，截稿时报40.75美元。

星期三下文我们来看看瑞银集团（UBS）隔夜发布的最新消息。星期三晚上盘前该股微跌0.10美元，截稿时报16.74美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Block Inc和亚马逊。截稿时，除了Block Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

瑞银是在最近取消了14亿美元的Wealthfront自动化财富管理平台收购计划，让瑞银的资产负债表很强稳，肯定有能力继续派息。（路透社）

瑞银集团（UBS）（纽约证券交易所代码：UBS）

（早报讯）瑞银集团（UBS）隔夜宣布计划将股息提高10％，并预计今年的股票回购总额将超过原本50亿美元的目标。

瑞银在声明中表示：“瑞银首先将把2022年普通股息从原本提议的每股0.51美元调高到0.55美元，这个数额同比增加了10％。董事会计划在2023年年度会议上提出这项股息动议。”

另外，瑞银也说，它将会在明年1月底到期的第四季度业绩报告发布会上，为明年的资本回报提供预估数字。不过，到目前为止，它认为银行“将会继续进行股票回购和派发股息”。截至今年9月9日为止，瑞银已回购了总额达41亿美元的自家股票了。

该行首席财务官杨伍德（Sarah Youngwood）隔夜也在巴克莱金融服务会议（Barclays Financial Services Conference）说，尽管瑞银认为全球经济即将放缓，瑞银明年还是会继续派发股息，以及落实股票回购计划，因为“我们仍然拥有过剩的资本。”

瑞银是在最近取消了14亿美元的Wealthfront自动化财富管理平台收购计划。在这个巨额收购计划取消后，瑞银强劲的资产负债表肯定让它有能力继续派息的。

在Tipranks的13名分析师中，就有九名给予该股“买进”评级，三名给予该股“持守”评级，一名给予该股“卖出”评级，一年期限平均目标价是20.65美元。