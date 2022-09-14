韩国通缉TerraUSD稳定币创办者权道亨

（早报讯）韩国已在通缉TerraUSD稳定币发行商的创始人权道亨（Do Kwon）等六人。据说他们六人目前都在新加坡。

权道亨创办的Terraform Labs公司是加密货币生态系统运营商，所发行的TerraUSD稳定币和Luna加密货币在今年5月间崩盘，引发全球加密货币溃跌，令投资者损失惨重。

据彭博社报道，首尔法院星期三（9月14日）对权道亨和另外五人发出了逮捕令，指他们违反韩国资本市场条例。检控官说，这六人都在新加坡。

权道亨并没马上回应彭博社要求置评的电邮。

TerraUSD和Luna的市值一度合计600亿美元，5月间崩盘时它们的价格暴跌至接近零。这动摇了人们对数码资产行业的信心，这个行业迄今尚未收复大部分损失。

路透社报道指出，TerraUSD和Luna的崩盘引起韩国公众愤慨，当局调查多个月后发出通缉令。根据区块链分析公司Elliptic，全球各地投资者在TerraUSD和Luna的损失总计420亿美元。

路透社要求权道亨和新加坡警方置评，但他们都没有马上回应。

TerraUSD的市值一度位列全球十大加密货币。它原本与美元1对1挂钩，但在5月间脱钩崩盘，连累与它关联的加密货币Luna。多家加密货币业者因此不支倒闭，包括美国加密货币放贷公司Celsius，以及新加坡加密货币基金经理三箭资本（Three Arrows Capital）。

权道亨在8月接受媒体访问时声称，迁居新加坡是因为担心家人的安危，并否认与稳定币和加密货币的崩盘有关或试图逃避调查。