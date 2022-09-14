查尔斯三世入住白金汉宫 逾百人可能失业

（早报讯）英国国王查尔斯三世正式入住白金汉宫后，原先在克拉伦斯宫（Clarence House）为他服务的家庭工作人员被告知可能会失去工作。

克拉伦斯宫发言人指出，那里的业务已经停止，他们已经开始与员工就裁员问题进行协商。

发言人说：“我们的员工提供了长期而忠诚的服务，虽然一些裁员是不可避免的，但我们正在紧急努力为尽可能多的员工寻找替代的工作……任何被裁的员工都将获得更多的失业津贴。”

据英国《卫报》报道，超过100名员工面临失业，其中一些人已在克拉伦斯宫工作了几十年，包括查尔斯的私人秘书、财务办公司人员、通信团队和家政人员。

部分工作人员本以为他们会随查尔斯一起去白金汉宫，直到他们收到一封来自国王最高助手奥尔德顿（Clive Alderton）的辞退信后，才惊觉自己即将失业。

一名消息人士说：“每个人都非常生气，包括私人秘书和高级团队。自9月8日以来，所有员工每天晚上都加班到很晚，以应对（英女王伊丽莎白二世离世）的突发状况。人们显然被（辞退的消息）震撼了。”

奥尔德顿在信中写道：“我知道这是一个令人不安的消息，但我想让你知道目前可以获得的支持。”

英国公共和商业服务工会谴责查尔斯，在哀悼期间宣布裁员的决定是“无情的”。

工会秘书长瑟沃特卡（Mark Serwotka）说：“虽然人们预计王室会发生一些变化，但随着（查尔斯）角色的改变，就立即宣布大规模裁员的消息是极端冷酷的。”