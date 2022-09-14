联合国：叙利亚恐再爆发大规模战争

（早报讯）联合国星期三（9月14日）警告，最近几个月叙利亚多个前线爆发冲突，酝酿了11年之久的叙利亚战争恐有再次爆发的风险。

联合国叙利亚委员会主席皮涅罗（Paulo Sérgio Pinheiro）在一份最新报告中指出：“叙利亚无法承受重回大规模战斗的代价，但这可能是它接下来的发展趋势。”

2011年，叙利亚受阿拉伯之春影响，针对总统的抗议升级为内战，恐怖组织伊斯兰国趁势崛起，数百万人流离失所沦为难民。

美国坚持以推翻阿萨德政权为目标，使得局势更为混乱，直至2015年俄罗斯强势介入，2017年土耳其参与阿斯塔纳进程，才对伊斯兰国组织形成真正的打击效果，并致力于让叙利亚国内的反对派与政府之间保持某种平衡，有效降低了冲突烈度。

这段时间，阿萨德在俄国和伊朗的帮助下夺回70%的领土，但与此同时，该国自2011年以来，已累计数十万人死亡，数百万人无家可归。

皮涅罗说：“我们在某个时刻曾认为叙利亚的战争已经完全结束，但报告记录证明情况并非如此。”

这份长达50页的报告发现，在2022年上半年，叙利亚全境范围内出现“严重违反基本人权和人道的行为”有所增加。

在政府控制的区域里，叙国的前反对派领袖遭到政治清洗、拘留中心出现持续性的虐待事件等。在叙国东北部和西北部的冲突区，则出现数十名平民死亡、幸存者无法获得食物和水的情况。

联合国专员梅加利（Hanny Megally）说：”在过去几个月里，俄罗斯对反对派所控制地区发动的空袭进一步增加……我们看到越来越多的暴力事件。”