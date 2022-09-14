联合国：叙利亚恐再爆发大规模战争

文 /
陈婕洺

发布 / 2022年9月14日 10:12 PM

更新 / 2022年9月15日 12:07 AM

7月28日，联合国援助车队通过土耳其过境点进入叙利亚境内由叛军控制的地区，为当地的平民提供救援物资。（法新社）
7月28日，联合国援助车队通过土耳其过境点进入叙利亚境内由叛军控制的地区，为当地的平民提供救援物资。（法新社）

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（早报讯）联合国星期三（9月14日）警告，最近几个月叙利亚多个前线爆发冲突，酝酿了11年之久的叙利亚战争恐有再次爆发的风险。

联合国叙利亚委员会主席皮涅罗（Paulo Sérgio Pinheiro）在一份最新报告中指出：“叙利亚无法承受重回大规模战斗的代价，但这可能是它接下来的发展趋势。”

2011年，叙利亚受阿拉伯之春影响，针对总统的抗议升级为内战，恐怖组织伊斯兰国趁势崛起，数百万人流离失所沦为难民。

美国坚持以推翻阿萨德政权为目标，使得局势更为混乱，直至2015年俄罗斯强势介入，2017年土耳其参与阿斯塔纳进程，才对伊斯兰国组织形成真正的打击效果，并致力于让叙利亚国内的反对派与政府之间保持某种平衡，有效降低了冲突烈度。

这段时间，阿萨德在俄国和伊朗的帮助下夺回70%的领土，但与此同时，该国自2011年以来，已累计数十万人死亡，数百万人无家可归。

皮涅罗说：“我们在某个时刻曾认为叙利亚的战争已经完全结束，但报告记录证明情况并非如此。”

这份长达50页的报告发现，在2022年上半年，叙利亚全境范围内出现“严重违反基本人权和人道的行为”有所增加。

在政府控制的区域里，叙国的前反对派领袖遭到政治清洗、拘留中心出现持续性的虐待事件等。在叙国东北部和西北部的冲突区，则出现数十名平民死亡、幸存者无法获得食物和水的情况。

联合国专员梅加利（Hanny Megally）说：”在过去几个月里，俄罗斯对反对派所控制地区发动的空袭进一步增加……我们看到越来越多的暴力事件。”

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