黎巴嫩女子为支付家人医疗费抢劫银行

（早报讯）一名黎巴嫩女子为了替家人支付医疗费，星期三（9月14日）手持玩具枪抢劫首都贝鲁特（Beirut）的Blom银行。

据报道，萨利·哈菲兹（Sali Hafiz）进入银行后，立即将入口处上锁，然后持“枪”朝工作人员走去，要对方交出现款。

哈菲兹将抢劫过程录制成视频，并在视频中说：“我是萨利·哈菲兹，我今天来是为了取走我的存款，我的姐妹快要在医院死去。”

她还说：“我不是来杀人或放火……我是来索要我的权利。”

受经济危机影响，几乎所有黎巴嫩人的存款都被银行冻结了近三年。银行每月只允许储蓄户象征性提取一些款项，但这些钱很难满足民众的基本生活需求。

哈菲兹在安全部队赶到前成功逃走。她之后受访时称，她最终从银行那里获得1万3000美元（约1万8270新元）。此前她的家人曾在这家银行存入2万美元。

哈菲兹说，她的姐妹因得癌症急需5万美元治疗费，为了尽快取回自己的钱，她只好拿着侄子的玩具枪抢劫银行。

哈菲兹随后在黎巴嫩社交媒体上被称为“民间英雄”，许多民众都迫切希望能动用自己的积蓄，并对该国腐败的银行业感到愤怒。

8月11日，一名42岁男子到黎巴嫩一家银行威胁用汽油烧全身，要求取出被冻结的21万美元的部分存款，以支付父亲的医药费。男子随后被捕，但很快就获释。