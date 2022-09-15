欧盟提出紧急干预措施应对能源价格高涨

（早报讯）欧盟委员会星期三（9月14日）提议对欧洲能源市场进行紧急干预，以缓解近期能源价格大幅上涨。之前备受关注的设置天然气价格上限的提议因争议较大未包括其中。

新华社报道，欧盟委员会提出的主要措施包括：成员国在用电高峰时段减少至少5%的用电量，到2023年3月31日将总电力需求减少至少10%；对包括可再生能源在内的低成本发电公司收入上限设定在每兆瓦时180欧元（约252新元）；对石油、天然气、煤炭和炼油部门产生的超额利润征收至少33%的税。欧盟委员会说，后两项措施将帮助欧盟筹集约1400亿欧元资金。

欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯在新闻发布会上说，这些前所未有的措施是对影响欧洲的能源供应短缺和能源价格高企的必要回应。减少电力需求是这些措施成功的基础。对巨额收入设置上限将促使利润高的能源公司帮助陷入困境的用户。廉价化石燃料时代已经结束，欧盟需要加快向本土可再生能源的转变。

乌克兰危机爆发以来，受欧盟对俄罗斯制裁产生反噬效应影响，欧洲能源供应紧张，天然气和电力价格飙升。加之今年夏季极端天气导致水力发电量下降，以及一些老旧电厂的维修和关闭，使过去几个月欧盟发电量一直处于低位，进一步加剧了能源供应紧张以及价格高企，给消费者和工业造成了巨大负担，抑制了欧洲经济复苏。

欧盟委员会此项提案需得到欧盟多数成员国支持才能获批。欧盟能源部长计划于9月30日再次举行特别能源会议。