德国经济部长深信乌克兰将取得胜利

（早报讯）德国经济部长哈贝克说，可以看到乌克兰民主取得胜利的可能性，并誓言随着乌军努力扩大收复失地，将提供更多武器。

路透社报道，哈贝克星期四（9月15日）在德国勃兰登堡州举行的七国集团会议上，与乌克兰贸易部长会面后对记者说：“你现在可以看到，它（乌克兰）在争取自由和民主胜利。”

他说，德国将继续与北约伙伴讨论将提供哪些武器给乌克兰，并指“这个过程中，将会提供更多的武器”。

哈贝克也说，根据基辅的估计，乌克兰将需要3500亿美元（约4917亿新元）进行重建。

他与乌克兰第一副总理斯维里登科讨论了为乌克兰重建争取财政支持的方法。他说：“这将需要大量资金。远比公众资金可提供的金额还要多……我们需要一种工具，一个基金，创造一个强大和稳定的机会，让商家投资。”

他补充说，这个全球基金可以汇集私人投资者、银行和对冲基金的援助。

另一方面，欧盟委员会主席冯德莱恩星期四说，她正在基辅进行访问，并将与乌克兰总统泽连斯基与乌国官员会面，讨论乌克兰与欧盟之间更密切的合作。

她发布推文说：“这是我自俄乌战事爆发以来，第三次访问基辅。发生了许多变化，乌克兰如今是欧盟的候选国。在乌克兰迈向加入欧盟的进程时，我将与泽连斯基和（总理）什米加尔，讨论如何继续让我们的经济和人民之间的关系更加密切。”