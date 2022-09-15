周四美市盘前小幅下跌 重点谈制药商强生股票回购计划

周四重点：

在零售销售数据星期四（9月15日）晚上较迟时候发布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期四小幅下跌。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌6.50点或0.16％，报3939.50点；纳斯达克100指数期货跌33.90点或0.28％，报12100.50点；道琼斯指数期货则退低39.00点，报31096.10点。

美国股市隔夜（星期三）走势没有明确方向，全日在正负区域之间波动，不过收盘时稍微走高。

标准与普尔500指数隔夜微起13.32点，闭市报3946.01点。重量级的道琼斯指数则起30.12点，闭市报31135.09点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起0.84％或100.78点，以12134.40点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是109亿股，比过去20天的103亿3000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

线上游戏和电子商务巨头冬海（SEA）的高层管理人员将放弃他们的薪水，以收紧公司开支，减轻经济放缓对公司业务的影响。冬海股价在星期四晚上盘前下跌1.80美元，截稿时报61.08美元。

根据隔夜路透社消息，莫德纳（Moderna）已经与中国政府就供应冠病疫苗进行了会谈，不过双方仍未仍未达致任何协议。莫德纳股价星期四晚上盘前微跌0.40美元，截稿时报139.00美元。

美国总统拜登隔夜宣布，提供9亿美元资助电动车充电站发展，带动电动车特斯拉（Tesla）股价隔夜反弹3.59％。特斯拉股价在星期四晚上盘前微跌0.47美元，截稿时报302.14美元。

星期四下文我们来看看美国制药商强生（Johnson & Johnson）隔夜的最新宣布。星期四晚上盘前该股退低0.24美元，截稿时报164.42美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Carnival Corp、英伟达（NVIDIA）和网飞（Netflix Inc）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

强生首席执行官杜阿托说：“过去这几年已经证明了强生业务的韧性。董事会和管理团队都对我们未来的业务充满信心，而且也相信我们公司的股票是一个有吸引力的投资。”（路透社）

强生（Johnson & Johnson）（纽约证券交易所代码：JNJ）

（早报讯）美国制药商强生（Johnson & Johnson）隔夜宣布，公司董事会已批准了总额高50亿美元的股票回购计划。这个消息让强生股价隔夜显著上升2.06％，闭市报164.66美元。

强生首席执行官杜阿托（Joaquin Duato）说：“过去这几年已经证明了强生业务的韧性。董事会和管理团队都对我们未来的业务充满信心，而且也相信我们公司的股票是一个有吸引力的投资。”

他说：“单靠我们强劲的现金流和五年来最低的净债务水平，我们就已经有能力投资于创新、增加股息、执行战略收购。这一系列行动将为股东带来回报并推动公司的长期增长。”

在这项股票回购计划下，强生管理层可以不时在公开市场，或是通过私下协商的方式进行股票回购。回购计划没有时间限制，可能随时会暂停一段时间，又或是随时终止。截至今年7月22日为止，强生总共拥有约26亿2920万股已发行普通股。公司预计不会为股票回购计划而贷款。

强生在隔夜也重申它对今年全年调整后的销售额增长率，以及公司每股盈利的预测；全年调整后的销售额增长率预料会介于6.5％至7.5％之间，每股盈利则估计会在10.65美元至10.75美元范围。

整体而言，强生股价今年迄今已下跌4.01％。不过与道琼斯工业平均指数同个时期的14.90％跌幅，以及标准与普尔500的17.73％跌幅相比，强生股价的表现虽然无功，但似乎也无过。

在Tipranks的11名分析师中，就有七名给予该股“买进”评级，四名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是187.50美元。