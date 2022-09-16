查尔斯三世与世界领导人包括沙特国王通电话

（早报讯）英国国王查尔斯三世与向他表达慰问的世界各国领导人通话，其中包括沙特阿拉伯国王萨勒曼。

路透社报道，查尔斯三世的发言人星期四（9月15日）说，除了沙特国王，德国、希腊、意大利和卢旺达的总统也与查尔斯三世通话。

另外，查尔斯三世将于英女王葬礼当天，与安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子再次进行10分钟的“王子守夜”仪式。

查尔斯三世12日首次偕三名弟妹为母亲进行“王子守夜”仪式。所谓“王子守夜”（Vigil of Princes）是指英国王室成员站立在灵柩旁，举行守夜仪式。

500名国家元首和外国政要将出席葬礼

另据英国广播公司（BBC），英国前高级外交官说，英女王伊丽莎白二世的葬礼将是“英国外交服务史上最重要的大事”。

英国外交部前公务员负责人西蒙·麦克唐纳（Simon McDonald）在接受BBC新闻播客访问时说：“从来没有这么多国家元首和政府首脑飞到伦敦参加一个一天活动。”

包括美国总统拜登和法国总统马克龙在内的约500名国家元首和外国政要将出席英女王的葬礼。英国几乎向全球所有国家领导人发出邀请，只有俄罗斯、白罗斯、缅甸、叙利亚、委内瑞拉和阿富汗不在受邀之列。

英国女王伊丽莎白二世于9月8日安详去世，享年96岁，葬礼定9月19日在伦敦威斯敏斯特教堂举行。