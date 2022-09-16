普京承认北京对乌战存疑 西媒称凸显双方已不完全同调

（早报讯）俄罗斯总统普京星期四（9月15日）在与中国国家主席习近平会晤时说，莫斯科理解中国对于乌克兰战争“存有疑问和担忧”，西方媒体称普京的这番讲话值得关注。

《纽约时报》报道，俄军在乌克兰接连遭受重挫之际，普京出人意表地坦承俄中不完全同调，尽管用词含蓄，仍凸显出北京并不完全支持俄罗斯对乌克兰的入侵。

普京15日在撒马尔罕国宾馆与习近平举行了双边会见，这是两人自今年2月初北京冬奥会后再次面对面会晤。

习近平避免对俄罗斯政策表示支持

尽管中国官员近几个月对俄罗斯将乌克兰战争归咎于西方的说法做了一些口头上的支持，但习近平在15日的电视讲话中并没有重复这些讲话。

报道称，习近平非常谨慎地避免对俄罗斯的具体政策表示任何支持，而笼统地概述了中国和俄罗斯的世界观。

中国官方在两人会面后发表声明说，习近平强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。

与中俄领导人于2月初在莫斯科入侵乌克兰前的会晤相比，习近平15日的讲话有明显不同。习近平和普京在北京冬奥会开幕前发表联合声明，强调双方战略伙伴关系“没有上限”，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。

另据彭博社报道，美国国务院发言人普赖斯说，普京对习近平感到担忧的讲话“特别引人注意”。

普赖斯说，中国有这样的担忧显然并不令人意外，“令人奇怪的是，如此公开地承认此事的人竟然是普京。”

中国支持降温、面临内部批评 普京处境困难

中国不冷不热的态度让普京处于越来越困难的境地，因为俄军对乌克兰的入侵已经接近七个月，而且普京在俄罗斯内部也面临了越来越多对于他如何指挥战争的批评。

约翰霍普金斯大学高级国际研究学院教授盖拉琴科（Sergey Radchenko）说，普京与西方隔绝，“严重削弱了他对中国的影响力”。

盖拉琴科说：“除了中国，他（普京）没有其他选择。而中国人最擅长的，是维护自己的利益。”

另一方面，白宫发言人柯比接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，中国应该对俄罗斯的入侵行动说不。柯比说：“全世界应该联合起来，反对普京的所作所为。”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫则告诉媒体，俄中双方的会谈“好极了”。