IAEA通过决议要求俄立即退出乌核电站

（早报讯）联合国国际原子能机构理事会通过一项决议，要求俄罗斯“立即停止针对乌克兰扎波罗热核电站和乌克兰任何其他核设施的所有行动”，并结束对扎波罗热核电站的占领。

彭博社报道，由35个国际原子能机构（IAEA）理事国组成的理事会，星期四（9月15日）以26票赞成、两票反对和七票弃权的结果通过了决议。两个反对票是俄罗斯和中国投下的。

星期四通过的决议还指出，俄罗斯对扎波罗热核电站的军事占领大大增加了核事故的风险，这将危及乌克兰、周边邻国和国际社会的民众。

决议称，俄罗斯军方和俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）应暂停在核电站的所有活动，并将控制权交还给乌克兰当局。

俄罗斯驻国际原子能机构代表团发表声明时说，“这项决议的致命弱点”是它只字未提针对这座核设施的系统性炮击。

声明说：“原因很简单——这些炮击是由乌克兰实施的，并得到了西方国家千方百计的支持和庇护。”

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，最近几周频繁遭到攻击，引起了IAEA的严重关切。莫斯科和基辅互相指责对方必须为袭击事件负责。

IAEA代表团9月早些时候到扎波罗热核电站视察，并报告说核电站在炮轰中遭到损坏。

扎波罗热核电站上周末完全关闭，目前电力线路已恢复，以确保核燃料棒与核废料的冷却，这对防止堆芯熔毁至关重要。