美法官任命特别主事官审查从特朗普住所查获物件

（早报讯）美国佛罗里达南区联邦地区法院法官艾琳·坎农星期四（9月15日）任命一名独立专员，负责审查联邦调查局人员从前总统特朗普住所海湖庄园查获的物件。

新华社报道，依据佛州联邦地区法院法官坎农（Aileen Cannon）的法庭命令，纽约东区联邦地区法院高级法官雷蒙德·迪里（Raymond Dearie）将担任特别主事官（Special Master），独立审查从海湖庄园查获的物件中的个人物品、文件，以及可能涉及律师与客户保密特权或行政特权的材料。

坎农要求迪里在今年11月30日前完成审查工作。

与此同时，司法部要求在等候特别主事官进行独立审查时，允许司法部继续根据约100份从特朗普住家取回并印有机密标签的文件来进行他们的调查工作，但坎农于15日驳回了司法部的要求。

坎农是特朗普担任总统时提名的多名地方法官之一。

8月8日，联邦调查局人员在位于佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园执行搜查令。据近期被授权解封的信息，查获物件中有超过1万1000份政府文件和照片，其中100余份标有密级，54份为“秘密”、31份为“机密”、18份为最高级别的“绝密”。

特朗普否认有不当行为，他指责联邦调查局及美国司法部出于政治目的搜查海湖庄园，称查获物件中有一些资料受律师与客户保密特权和行政特权保护，主张任命一特别主事官进行审查。